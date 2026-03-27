Gremios docentes reclaman adelantar el pago de sueldos ante el cronograma de abril

 La Tesorería General de la provincia de Buenos Aires oficializó el cronograma de pagos de haberes correspondientes al mes de marzo para los trabajadores de la administración pública bonaerense. La difusión del calendario generó el rechazo de los gremios docentes, quienes solicitaron el adelantamiento del cobro tras advertir que la fecha estipulada impactará negativamente en la economía de los trabajadores debido a la extensión de los plazos por los feriados de Semana Santa. Según el esquema vigente, el personal de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) y de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DiPrEGep) percibirá sus sueldos el próximo 9 de abril. Ante esta situación, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) elevó una misiva a la titular de la cartera educativa, Flavia Terigi, para requerir que el pago se haga efectivo el 6 de abril.

El Concejo Deliberante aprueba capacitación obligatoria en neurodiversidad para docentes y estatales


El Honorable Concejo Deliberante de San Pedro aprobó la adhesión del municipio a la Ley Provincial Nº 15.556, una normativa que establece la capacitación obligatoria, gratuita y permanente en materia de discapacidad, neurodiversidades y diversidades cognitivas. La medida tiene un impacto directo en el ámbito educativo local, ya que el articulado ratifica la obligatoriedad de esta formación para la comunidad docente y no docente de todos los niveles y modalidades.

La iniciativa, presentada por los concejales Martín Rivas, Fernando Negrete y Mauro De Rosa, del bloque Acuerdo Vecinal, se fundamenta en la necesidad de eliminar barreras actitudinales y estructurales dentro del Estado. Los considerandos del proyecto destacan que la capacitación continua es una herramienta fundamental para garantizar el trato digno y la igualdad de oportunidades, en sintonía con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En lo que respecta al sistema educativo, el artículo 1º de la ordenanza aprobada especifica que la capacitación está dirigida a la comunidad educativa de los niveles obligatorios en todas sus modalidades. Al tener carácter obligatorio y otorgar puntaje, la norma busca que tanto docentes como personal auxiliar cuenten con herramientas conceptuales y prácticas adecuadas para el abordaje de la neurodiversidad en las aulas y dependencias escolares.

Los autores del proyecto señalaron que la formación del personal que integra el Estado constituye un pilar central para la construcción de instituciones inclusivas. Asimismo, subrayaron que esta política pública debe ser transversal y sostenida en el tiempo, buscando un cambio cultural que trascienda las gestiones de gobierno y fortalezca la calidad institucional en la atención directa a la ciudadanía.

Finalmente, la ordenanza aprobada dispone el envío de una copia a la agrupación TGD Padres TEA San Pedro (Red Federal), reconociendo la labor de las familias en la promoción de estos derechos. Con esta sanción, el municipio reafirma su compromiso con el abordaje integral e interdisciplinario, complementando normativas previas vinculadas al Trastorno del Espectro Autista (TEA).