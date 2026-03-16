"El chofer dijo que un camión encerró el micro y por eso volcó"

Pasajeros que resultaron heridos en el vuelco del micro de larga distancia en la Ruta Nacional 9, a la altura de Gobernador Castro, brindaron crudos testimonios sobre el siniestro ocurrido durante la madrugada de este lunes, en el que describieron escenas de caos, gritos y múltiples heridos con fracturas que colmaron la guardia del Hospital Subzonal "Dr. Emilio Ruffa".

El accidente se produjo minutos antes de las 4, cuando la unidad de la empresa LEO que regresaba desde Villa Carlos Paz con destino a Buenos Aires y Mar del Plata despistó y terminó volcada sobre el cantero central. Alejandro, uno de los pasajeros afectados, relató al programa "Equipo de Radio" (La Radio 92.3) el clima de desesperación que se vivió tras el impacto, al señalar que hubo "gritos, trauma, mucha gente con huesos rotos" y que, si bien la atención inicial fue rápida, aún aguardaban la evolución de los cuadros más delicados.

"Veníamos de Carlos Paz e íbamos a Mar del Plata. El chofer y algunos que venían despiertos dijeron que un camión los encerró y por eso volcó. Mi pareja está con costillas rotas, tiene un neumotórax y estoy viendo cómo evoluciona", explicó el hombre mientras esperaba novedades médicas en el centro asistencial de San Pedro

El relato del impacto y la espera en la ruta

Por su parte Natalia, otra de las pasajeras que resultó herida, detalló la secuencia del vuelco y la angustia de quedar atrapada en el interior de la unidad Scania Metalsur. La mujer recordó que el viaje había comenzado el viernes y que el siniestro la sorprendió mientras dormía, poco antes de llegar a la zona de San Pedro.

"Un poco antes de las 4 sentí mucho temblor y eso fue lo que me despertó. Se empezaron a mover todas las cosas. Primero es el shock de no creer lo que pasaba. Se sintió el impacto fuerte y el micro cayó, no de mi parte, sino del lado izquierdo", describió Natalia, quien sufrió una fractura en su mano izquierda. Tras el impacto, la pasajera perdió el conocimiento momentáneamente hasta que el ruido de la rotura de una salida de emergencia la hizo reaccionar: "El brazo lo tenía colgando y superdolorido. A partir de ahí, sacando gente gracias a Dios me ayudaron a salir, y me dejaron tendida en el pasto por la baja presión".

Versiones cruzadas sobre las causas del siniestro

Respecto a los motivos que originaron el despiste, los testimonios recogidos en el hospital exponen diferentes versiones sobre las maniobras del conductor. Natalia mencionó que el chofer justificó la maniobra alegando la presencia de otro vehículo de gran porte, aunque otros pasajeros pusieron el foco en la velocidad de la unidad.

"El chofer dijo que vino un camión de frente y que el micro lo tuvo que esquivar. Otra chica dijo que creía que el micro iba a alta velocidad. Gracias a Dios estamos vivos, y a valorar la vida", reflexionó la mujer, quien fue dada de alta con la indicación de una futura cirugía. Mientras tanto, los pasajeros que no revisten gravedad aguardan el arribo de una unidad de relevo para completar el trayecto hacia la ciudad de Mar del Plata, mientras la fiscalía en turno continúa con las pericias para determinar las responsabilidades del hecho.