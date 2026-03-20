El Centro Juvenil CIC inició sus talleres gratuitos de oficios y formación artística para jóvenes

Con el objetivo de fortalecer la formación de los jóvenes y promover espacios de expresión comunitaria, el Centro Juvenil CIC inició formalmente sus actividades anuales con una variada oferta de talleres gratuitos que combinan el aprendizaje artístico con herramientas para la inserción laboral.

La propuesta educativa y recreativa, que ya se encuentra en marcha, incluye el dictado de cursos de Carpintería, Tela y Percusión. Estas disciplinas buscan no solo brindar conocimientos técnicos y oficios a los asistentes, sino también fomentar la integración social en un entorno de aprendizaje compartido.

Desde la organización informaron que la convocatoria está dirigida específicamente a jóvenes de entre 14 y 29 años. Las autoridades destacaron que la gratuidad de los talleres es un eje fundamental para garantizar el acceso igualitario a estas oportunidades de capacitación en el distrito.

Quienes tengan interés en sumarse a las propuestas pueden acercarse a la sede del CIC, ubicada en la intersección de las calles Hermano Indio y Casella, en el horario de atención de 8.00 a 14.00. Allí podrán completar el proceso de inscripción y recibir información detallada sobre los días y horarios específicos de cada disciplina.