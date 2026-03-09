"El 8M no nació de una fiesta, nació del fuego, la huelga y la necesidad de sobrevivir"

En el marco de una masiva convocatoria en la Plaza Belgrano, organizaciones feministas, sociales y políticas de San Pedro conmemoraron el Día Internacional de la Mujer Trabajadora con la lectura de un crítico documento que denunció el desmantelamiento de las políticas de género por parte del Gobierno nacional.

La encargada de dar voz al texto consensuado fue la militante Marianela Girándola, quien ante una multitud subrayó que la fecha "no nació de una fiesta, nació del fuego, la huelga y la necesidad de sobrevivir", reivindicando el carácter de lucha de la jornada.



El documento hizo especial hincapié en el retroceso institucional que atraviesa el sector, señalando que el actual Ejecutivo nacional ha optado por "discursos de odio, negación de las desigualdades y desmantelamiento de las políticas públicas destinadas a prevenir y abordar las violencias por motivos de género". En este sentido, se cuestionó la eliminación del Ministerio de las Mujeres y el recorte de programas de acompañamiento, en un contexto donde ocurre un femicidio cada 28 horas en el país.

Durante la lectura, se brindaron datos locales alarmantes que contrastan con la narrativa oficial. Girándola detalló que en San Pedro, durante 2025, se registraron "1885 denuncias, 47 allanamientos y 81 aprehensiones", lo que arroja un promedio de cinco denuncias diarias. En lo que va de 2026, la cifra ya supera las 240 presentaciones. "Claramente no es como el gobierno nacional dice que bajaron los femicidios y las denuncias. Simplemente es un discurso para ningunear y ocultar la violencia que sufrimos a diario", sentenció el texto.

Asimismo, la proclama advirtió sobre el impacto de la reciente reforma laboral, a la que calificaron como una herramienta que "precariza nuestras vidas y profundiza desigualdades", afectando principalmente a las mujeres que sostienen tareas de cuidado y servicios informales. También se denunció la escasez de insumos de salud reproductiva y la situación crítica de las mujeres vinculadas al colectivo de discapacidad.

Tras la lectura, la columna de manifestantes inició su marcha por las calles céntricas de la ciudad, rindiendo homenaje en cada esquina a las víctimas de femicidio de la región: Natalia, Florencia, Mariela, Esperanza y Nahiara.

"Documento Completo del 8M - San Pedro 2026

El 8M no nació de una fiesta, nació del fuego, la huelga y la necesidad de sobrevivir. Este es el grito de por qué hoy no pedimos felicitaciones, sino derechos y equidad.

Este 8 de marzo nos encuentra en un momento de profunda disputa por los derechos. Hay una generación que nació y creció cuando las conquistas del movimiento feminista empezaban a transformarse en políticas públicas concretas. Sabíamos que faltaba mucho, por eso era necesario organizarse y luchar por lo que todavía estaba pendiente.

Hoy atravesamos el tercer año de un gobierno nacional, que desde el día uno, dejó claro su rumbo: discursos de odio, negación de las desigualdades y desmantelamiento de las políticas públicas destinadas a prevenir y abordar las violencias por motivos de género.

Se eliminó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, quitándonos el organismo encargado de diseñar políticas específicas, producir datos oficiales y coordinar respuestas frente a las violencias. Se recortaron programas de acompañamiento y se puso en discusión la figura del femicidio en el Código Penal, profundizando la negación de las violencias que sufrimos las mujeres y diversidades. Mientras tanto, en nuestro país ocurre un femicidio cada 28 horas y el Estado no reconoce su responsabilidad.

En San Pedro, en 2025, en materia de género hubo 1885 denuncias, 47 allanamientos y 81 aprehensiones. 5 denuncias por día en promedio. En lo que va de 2026, más de 240 denuncias recibidas. Claramente no es como el gobierno nacional dice que bajaron los femicidios y las denuncias. Simplemente es un discurso para ningunear y ocultar la violencia que sufrimos a diario. Violencia que ellos mismos ejercen con las decisiones políticas concretas, como la reforma laboral y penal sancionadas en los últimos días, las que precarizan nuestras vidas y profundizan desigualdades.

La ahora llamada “Ley de Modernización Laboral” contiene profundas modificaciones que no solo desfinancian la seguridad social, sino que además profundizan desigualdades estructurales en el mercado de trabajo, ya que el denominador común es claro: las mujeres y disidencias son las principales afectadas por el traslado del ajuste hacia los hogares y por la ausencia de políticas de cuidado.

En cuanto al desfinanciamiento del sistema de la seguridad social —ANSES— el impacto de género es profundo. Las mujeres constituyen el 58 % de las beneficiarias del sistema previsional, pero concentran los haberes más bajos debido a trayectorias laborales fragmentadas y salarios menores. El 70 % de las titulares de AUH son mujeres, lo que significa que el recorte golpea directamente a hogares feminizados. Por otra parte, la reforma laboral introduce mecanismos de flexibilización del tiempo de la jornada laboral, apodado como el banco de horas, la negociación individual y la compensación flexible de jornadas, que afecta especialmente a quienes ya enfrentan dobles o triples jornadas. Los sectores más afectados son las tareas de servicios, el comercio, los cuidados y las casas particulares, donde la informalidad es mayor y la mayoría de las trabajadoras son mujeres. El informe aporta datos contundentes: el 97,3 % de quienes trabajan en casas particulares son mujeres. El 77,7 % lo hace en la informalidad.

El gasto educativo nacional cayó drásticamente, situándose en sus niveles más bajos en 20 años. Del 6 % del PBI pasó al 1 %. Recortes que impactan en universidades y escuelas, comedores escolares y programas educativos. Milei eliminó el Fondo de Incentivo Docente y desconoce la Paritaria Nacional. Hoy la deuda es un problema que organiza lo social. Tiene una función política de individualizar en cada casa los costos del ajuste estructural. Vienen con la idea de la meritocracia y el sacrificio, y lo que están proponiendo es deuda. Deuda para vivir.

Son las mujeres en todos los sectores las que cargan las luchas. Fuimos testigos de cómo se robaron el dinero de una de las cajas más importantes de la economía en el país, como es la Andis- la Agencia Nacional de discapacidad. Fuimos testigos de cómo reprimieron a las madres y familias de muchos niños/ niñas y adolescentes que le pusieron el cuerpo a la defensa de sus derechos. Son las mujeres de la discapacidad las que levantan el pedido de Emergencia en Discapacidad y exigen al gobierno nacional, que cumplan de una vez por todas con la ley que las ampara ante el desmantelamiento sobre las cuidadoras primarias, trabajadoras, acompañantes y profesionales.

En Argentina el suministro de medicamentos, pastillas anticonceptivas, chip, inyecciones y la IVE, por decisión nacional, escasea en cada rincón. Las políticas de salud reproductiva fueron desmanteladas. Es decir: no podemos prevenir, no podemos cuidar y tampoco planificar.

Han colgado el cartel “SE VENDE” sobre la Argentina, nuestros recursos, y nuestros bienes comunes. Las mujeres, alumbradas por nuestra reseña histórica y la gloriosa lucha de nuestro pueblo, debemos ser protagonistas en la defensa de nuestra soberanía, ante un gobierno que parece soñar con convertirnos nuevamente en colonia.

Crecimos y vivimos en un país que ampliaba derechos, que reconocía las tareas de cuidado como trabajo, que impulsaba la jubilación para las amas de casa, que promovía políticas de género y de justicia. Hoy tenemos un gobierno nacional que no sólo le da la espalda a esas luchas ganadas sino que las pone como enemigo. Las palabras del presidente “di la orden de que la metan presa”, haciendo referencia a la ex presidenta Cristina Fernandez es una clara demostración que, de quienes esperamos justicia y protección en realidad son nuestros verdugos.

Por las que caminaron antes y por las que vendrán. Por las jubiladas, estudiantes, trabajadoras, desocupadas, por las madres, por las que deciden no serlo, por las niñas y adolescentes, por las compañeras trans/travestis, por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que su lucha es faro. Por Natalia, Florencia, Mariela, Esperanza y Nahiara PRESENTES HOY Y SIEMPRE.

“Seguiremos luchando por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres”. VIVAS Y LIBRES NOS QUEREMOS. ¡ARRIBA LAS QUE LUCHAN!"