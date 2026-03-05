Duras críticas de Martín Rivas a la dirigencia local: "San Pedro necesita soluciones, no comentaristas de problemas"

El concejal Martín Rivas, referente de Acuerdo Vecinal San Pedro, lanzó un duro cuestionamiento a la dirigencia política local a través de un comunicado titulado "La mediocridad abruma". En el documento, el edil apuntó contra las recientes declaraciones de su par Ariel Rey tras la apertura de sesiones ordinarias, al considerar que la función legislativa debe superar la mera descripción de las problemáticas locales.

"San Pedro necesita dirigentes que proponen soluciones, no comentaristas del problema que todos vemos", sentenció Rivas en uno de los pasajes más críticos del texto. El concejal sostuvo que "repetir el diagnóstico no es hacer política" y subrayó que, para los vecinos que enfrentan diariamente deficiencias en seguridad y obras públicas, señalar estas falencias no constituye ninguna revelación.

En su descargo, el representante de Acuerdo Vecinal diferenció la labor de una "dirigencia preparada" frente a lo que calificó como "oportunismo". Según Rivas, "la mediocridad política aparece justamente cuando se confunde la crítica con el trabajo", advirtiendo que gobernar o aspirar a cargos ejecutivos exige la responsabilidad de "proponer, estudiar, debatir y hacerse cargo".

El comunicado también destacó la actividad parlamentaria del bloque, mencionando la presentación de más de 130 proyectos destinados a la seguridad y la generación de empleo local. "Ninguna de esas iniciativas pretende ser una solución mágica ni definitiva, pero sí algo mucho más valioso en política: un punto de partida para discutir soluciones reales", afirmó el edil.

Finalmente, Rivas hizo un llamado a evitar la especulación electoral prematura de cara al 2027. "Debemos, más que nunca, ponernos la camiseta de San Pedro antes que mirarnos el ombligo y especular con el 2027", concluyó, instando a las fuerzas políticas a transformar las consignas en políticas públicas efectivas para la comunidad.