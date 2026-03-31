Dos mujeres intentaron agredir a una joven dentro de la comisaría

Dos mujeres fueron aprehendidas en las últimas horas en la ciudad bonaerense de San Pedro tras protagonizar un violento incidente en el interior de la comisaría local, donde intentaron agredir a otra joven que se encontraba radicando una denuncia en su contra.

El hecho se produjo en la guardia de la dependencia policial ubicada en la calle Mitre al 1900. Según informaron fuentes oficiales, una joven de 24 años se había presentado en la seccional con el objetivo de denunciar un ataque previo que habría sufrido en horas de la mañana frente a la Escuela N° 3, situada en la intersección de las calles Las Provincias y Balcarce.

Mientras la víctima se encontraba en la dependencia, se hicieron presentes una mujer de 39 años y otra joven de 26, quienes, ante la presencia del personal policial de guardia, arremetieron nuevamente contra la denunciante.

Ante la flagrancia de la agresión dentro del edificio público, los efectivos procedieron a la inmediata aprehensión de ambas atacantes. Tras el incidente, se dio intervención a la fiscalía local en turno, que dispuso las actuaciones legales correspondientes bajo la carátula de lesiones y resistencia a la autoridad.