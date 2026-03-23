Una mujer agredió a la policía tras una pelea con una amiga

  Una mujer de 30 años fue aprehendida esta madrugada tras protagonizar una gresca con una amiga y agredir a un efectivo policial en una vivienda de la calle Litoral al 1700, informaron fuentes de la fuerza. El episodio se desencadenó luego de un llamado al Sistema de Emergencias 911 que alertó sobre un conflicto entre dos mujeres. Al arribar al lugar, los uniformados se entrevistaron con una joven quien denunció que, momentos antes, su amiga le había sustraído la cartera con diversas pertenencias personales.

Dos jóvenes con lesiones leves tras un choque entre una moto y una camioneta


Dos jóvenes resultaron con heridas leves tras protagonizar un choque entre una motocicleta y una camioneta.

El siniestro vial ocurrió este domingo por la tarde en el cruce de las calles Rómulo Naón y Dr. Rojas. Según el reporte oficial, por causas que aún son materia de investigación, una motocicleta Honda Wave en la que circulaban un hombre de 25 años y una mujer de 26 colisionó con una camioneta Volkswagen Saveiro, conducida por un hombre de 62 años.

A raíz del impacto, los dos ocupantes del rodado menor debieron ser asistidos en el lugar y posteriormente trasladados por una ambulancia del servicio de emergencias 107 hacia el hospital local. Tras los exámenes médicos de rigor, se constató que ambos sufrieron escoriaciones y lesiones de carácter leve, por lo que se encuentran fuera de peligro.

En el lugar trabajaron efectivos de la dependencia jurisdiccional y se dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 de San Pedro, que caratuló las actuaciones como lesiones culposas.