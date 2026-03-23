Dos jóvenes con lesiones leves tras un choque entre una moto y una camioneta

Dos jóvenes resultaron con heridas leves tras protagonizar un choque entre una motocicleta y una camioneta.

El siniestro vial ocurrió este domingo por la tarde en el cruce de las calles Rómulo Naón y Dr. Rojas. Según el reporte oficial, por causas que aún son materia de investigación, una motocicleta Honda Wave en la que circulaban un hombre de 25 años y una mujer de 26 colisionó con una camioneta Volkswagen Saveiro, conducida por un hombre de 62 años.

A raíz del impacto, los dos ocupantes del rodado menor debieron ser asistidos en el lugar y posteriormente trasladados por una ambulancia del servicio de emergencias 107 hacia el hospital local. Tras los exámenes médicos de rigor, se constató que ambos sufrieron escoriaciones y lesiones de carácter leve, por lo que se encuentran fuera de peligro.

En el lugar trabajaron efectivos de la dependencia jurisdiccional y se dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 de San Pedro, que caratuló las actuaciones como lesiones culposas.