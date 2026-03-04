Dos hombres demorados por tenencia de estupefacientes en la plaza del CIC

Dos hombres fueron demorados tras un operativo de control realizado por personal policial en un espacio público de la ciudad. El procedimiento, que tuvo lugar en la plaza del Centro de Integración Comunitario (CIC), finalizó con el secuestro de sustancias estupefacientes que los implicados tenían en su poder.

El operativo se desarrolló en el predio ubicado en la intersección de las calles Casella y Cruz Roja. Allí, los efectivos procedieron a la identificación de un hombre de 27 años y otro de 24 que se encontraban en el lugar. Durante la requisa preventiva, el personal policial halló entre sus pertenencias una sustancia con características similares a la marihuana.

Tras el hallazgo, ambos sujetos fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente con el objetivo de cumplimentar las diligencias legales de rigor y regularizar su situación ante la justicia. La sustancia incautada fue sometida a los análisis pertinentes para confirmar su naturaleza y pesaje oficial.

Las actuaciones quedaron a disposición de la fiscalía en turno, que interviene en las causas por presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes. Desde las fuerzas de seguridad informaron que este tipo de controles en plazas y espacios de recreación forman parte de las tareas de prevención que se vienen intensificando en los distintos barrios de la ciudad.