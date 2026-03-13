Dos detenidos por robo agravado y privación ilegal de la libertad tras allanamientos en Río Tala

Efectivos de diversas fuerzas de seguridad bonaerense desarticularon una banda implicada en el asalto a un hombre de 59 años. Los procedimientos se realizaron en la madrugada de este viernes bajo las directivas del Juzgado de Garantías N°1 de San Nicolás.

Dos hombres, de 25 y 43 años, fueron aprehendidos este viernes en la localidad de Río Tala tras una serie de allanamientos vinculados a una causa por robo doblemente agravado y privación ilegal de la libertad. Los operativos fueron el resultado de una investigación iniciada a principios de marzo, luego de que un vecino denunciara haber sido víctima de un violento asalto en su vivienda.

El hecho que originó la causa ocurrió el pasado 3 de marzo, cuando tres delincuentes ingresaron al domicilio de la víctima y, tras reducirla, sustrajeron una importante suma de dinero en efectivo y diversas joyas. A partir de la denuncia radicada en el Destacamento de Río Tala, el personal del Grupo Táctico Operativo llevó adelante tareas de inteligencia que incluyeron la recepción de testimonios y el análisis de registros fílmicos, logrando identificar a dos de los presuntos autores.

Con las pruebas recolectadas, la Justicia otorgó las órdenes de allanamiento pertinentes para dos domicilios ubicados en la mencionada localidad. En el despliegue policial participó de manera conjunta personal de la Comisaría de San Pedro, los destacamentos de La Tosquera, Gobernador Castro y Río Tala, junto a efectivos del GAD San Pedro y la Sub DDI Baradero-San Pedro.

Durante las irrupciones, los uniformados procedieron a la captura de los sospechosos y al secuestro de elementos considerados de alta relevancia para el avance del expediente. Los detenidos fueron trasladados y alojados en la Comisaría de San Pedro, donde quedaron a disposición del Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial de San Nicolás.