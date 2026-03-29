Dos adolescentes heridos tras un choque entre una moto y un auto

Dos menores de edad resultaron con heridas leves tras un siniestro vial ocurrido en la intersección de las calles Obligado y Balcarce, en la zona urbana de San Pedro, informaron hoy fuentes policiales.

El hecho se produjo cuando, por causas que aún son materia de investigación, una motocicleta Mondial LD 110 Max color gris colisionó con un automóvil Renault Clio, también de color gris, que era conducido por un joven de 21 años.

Al momento del impacto, el rodado menor era guiado por una adolescente de 14 años, quien viajaba acompañada por un joven de 17 años. Tras el aviso a las autoridades por línea baja, una ambulancia del servicio de emergencias 107 se hizo presente en el lugar para asistir a los ocupantes de la motocicleta.

Ambos menores fueron trasladados al nosocomio local, donde los profesionales médicos constataron que las lesiones sufridas no revestían gravedad.

En cuanto a los vehículos involucrados, el personal policial dispuso la restitución del automóvil a su propietario, mientras que la motocicleta quedó retenida a disposición del Juzgado de Faltas local. Por la edad de los ocupantes de la moto, se dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) del Joven del Departamento Judicial de San Nicolás.