Donación internacional para el Centro Educativo N° 805 de Santa Lucía

Información y foto Osvaldo García

El Centro Educativo Complementario (CEC) N° 805 de la localidad de Santa Lucía concretó una histórica vinculación institucional con la asociación internacional sin fines de lucro "Escuelas sin Fronteras", mediante la cual recibió una importante donación de materiales pedagógicos y recursos económicos destinados a fortalecer su labor comunitaria.

La gestión, que se extendió durante aproximadamente un año, culminó el pasado viernes con la entrega de útiles escolares, un proyector y la suma de 500.000 pesos destinados a la Asociación Cooperadora de la institución educativa. Se trata de la primera intervención que la organización europea realiza en Latinoamérica, marcando un precedente de cooperación internacional para la región.

La donación fue efectivizada por Carolina Andrés Rantica, quien arribó desde España con el equipamiento técnico y escolar. Durante la jornada de recepción, las autoridades del establecimiento y los colaboradores mantuvieron una videollamada con los benefactores en el país ibérico para formalizar el agradecimiento y compartir los alcances del proyecto.

El origen de esta iniciativa se vincula directamente con el proyecto institucional de festejos mensuales de cumpleaños que desarrolla el CEC N° 805. Según explicaron desde el centro educativo, este evento resulta fundamental para la integración de los niños con sus familias y la comunidad, representando la esencia del trabajo social y pedagógico que se efectúa diariamente en Santa Lucía.

Desde la conducción del Centro Educativo destacaron la predisposición y el esfuerzo de los voluntarios para concretar esta acción, que permitirá mejorar las condiciones de aprendizaje y sostener las actividades recreativas y formativas de los alumnos y alumnas que asisten a la institución.