Día Nacional de la Accesibilidad Cognitiva con reclamos por mayores espacios de integración

En el marco del Día Nacional de la Accesibilidad, que se celebra cada 15 de marzo, diversas organizaciones sociales y agrupaciones de familiares pusieron el foco en la necesidad de avanzar más allá de las barreras físicas para garantizar una integración plena. La fecha recuerda la sanción de la Ley Nacional 24.314 en 1994, una normativa pionera que estableció la supresión de obstáculos en el ámbito urbano y el transporte con el fin de asegurar la autonomía y seguridad de las personas con discapacidad o movilidad reducida.

A pesar de los avances legislativos de las últimas décadas, el debate actual se traslada a la accesibilidad cognitiva. En San Pedro, Familias TGD Padres TEA Red Federal advirtió sobre el escaso cumplimiento de las normativas locales orientadas a facilitar la comunicación a través de recursos visuales.

Desde la organización señalaron que, a pesar de contar con la Ordenanza Municipal N° 4791 vigente desde julio de 2023, la implementación de espacios pictogramados es prácticamente inexistente en la ciudad. Según indicaron, hasta la fecha los únicos lugares que cuentan con esta herramienta de comunicación son las puertas de los consultorios de salud mental, lo que limita el alcance de una política que debería ser transversal a todo el espacio público.

Los referentes del área destacan que los pictogramas no solo son fundamentales para personas con autismo y diversas patologías de la comunicación, sino que también benefician a niños en su primera infancia, adultos mayores y al sector turístico. La accesibilidad cognitiva es presentada así como una herramienta práctica y necesaria para la sociedad en su conjunto, permitiendo una navegación más sencilla y autónoma por los entornos urbanos.

El reclamo de las familias busca visibilizar que la verdadera accesibilidad no se agota en la construcción de rampas, sino que requiere de un compromiso estatal para adaptar el lenguaje y la señalética, permitiendo que todos los ciudadanos puedan comprender y participar de la vida comunitaria sin exclusiones.