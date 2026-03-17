Detuvieron a un joven que atropelló a un policía al evadir un control de tránsito

Un joven de 22 años fue aprehendido en las últimas horas en la ciudad de San Pedro tras protagonizar un violento episodio durante un operativo de seguridad. El sujeto, que circulaba en una motocicleta a alta velocidad, embistió a un efectivo policial al intentar eludir un puesto de control estático y fue capturado poco después cuando regresó al lugar a reclamar documentación que se le había caído en la fuga.

El hecho ocurrió durante la tarde-noche de ayer en la intersección de las calles Salta, entre Caseros y Caroni. En ese punto, personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Nicolás, que se encontraba cumpliendo una orden de servicio de saturación en la localidad, procedió a interceptar una motocicleta Corven 150 de color rojo que circulaba sin dominio colocado.

Según informaron fuentes policiales, el conductor lejos de detener su marcha aceleró para atravesar el retén. En esa maniobra evasiva, colisionó contra el brazo izquierdo de uno de los oficiales actuantes. Tras el impacto, el motociclista logró darse a la fuga, aunque en el trayecto perdió documentación personal que quedó esparcida sobre la calzada a escasos metros del operativo.

Minutos más tarde se produjo una situación inusual cuando el joven regresó a pie al sitio del incidente con la intención de recuperar sus pertenencias. En ese momento, los uniformados procedieron a su inmediata identificación y detención. El sospechoso fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 7 local, bajo las actuaciones correspondientes por la agresión y la evasión del control.