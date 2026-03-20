Detuvieron a un acusado de abuso sexual agravado contra una menor (Video)

Personal del Grupo de Tarea Operativa (GTO) de la Estación de Policía Comunal de San Pedro hizo efectiva esta tarde la detención de un hombre de 46 años, acusado de abuso sexual agravado contra una menor de edad.

El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio ubicado en la calle Nieto de Torres al 900, tras una orden de allanamiento y detención extendida por el Juzgado de Garantías Nro. 3, a cargo de la magistrada María Eugenia Maiztegui, bajo el requerimiento de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 7, cuya titular es la fiscal María del Valle Viviani.

El imputado fue notificado del contenido del Artículo 60 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires en el marco de una causa caratulada como abuso sexual con acceso carnal triplemente agravado por haber causado un grave daño psicológico, por la guarda y por la convivencia preexistente con la víctima.

La investigación judicial tuvo su origen en una denuncia radicada en marzo de 2024 ante la Comisaría de la Mujer y la Familia local. Según consta en las actuaciones, la víctima es una niña que al momento de la denuncia tenía 14 años, pero que habría sufrido los abusos desde los 12 años por parte del ahora detenido, quien al momento de los hechos era la pareja conviviente de la madre de la menor.

Tras su captura, el hombre permanece alojado en la dependencia policial a la espera de las directivas correspondientes para su comparecencia ante la sede judicial.