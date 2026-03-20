Detuvieron a un acusado de abuso sexual agravado contra una menor (Video)

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El imputado fue notificado del contenido del Artículo 60 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires en el marco de una causa caratulada como abuso sexual con acceso carnal triplemente agravado por haber causado un grave daño psicológico, por la guarda y por la convivencia preexistente con la víctima.
La investigación judicial tuvo su origen en una denuncia radicada en marzo de 2024 ante la Comisaría de la Mujer y la Familia local. Según consta en las actuaciones, la víctima es una niña que al momento de la denuncia tenía 14 años, pero que habría sufrido los abusos desde los 12 años por parte del ahora detenido, quien al momento de los hechos era la pareja conviviente de la madre de la menor.
Tras su captura, el hombre permanece alojado en la dependencia policial a la espera de las directivas correspondientes para su comparecencia ante la sede judicial.
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