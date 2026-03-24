Detienen a un joven que se encontraba prófugo de la Justicia

Un hombre de 23 años fue aprehendido ayer tras establecerse que sobre él pesaba un pedido de captura activo por el delito de hurto. El procedimiento fue el resultado de un operativo conjunto entre el personal de la dependencia policial local y efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Nicolás.

La detención se produjo en la intersección de las calles Javier Rivero y Alvarado. Durante una interceptación de rutina, los uniformados procedieron a la identificación del sujeto y, tras consultar los sistemas informáticos policiales, confirmaron que el joven era requerido por la Justicia desde el 21 de octubre del año pasado.

El pedido de captura había sido emitido por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno del Departamento Judicial de San Nicolás. Tras el operativo, el detenido fue trasladado a la sede policial, donde quedó a disposición de la magistratura interviniente para regularizar su situación procesal en el marco de la causa que se le imputa.