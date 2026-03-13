Detienen a un joven que era buscado por un robo

Un joven de 21 años que permanecía prófugo de la justicia fue aprehendido este jueves por la tarde en la ciudad de San Pedro, luego de un control de rutina realizado por efectivos de la Comisaría local. El procedimiento tuvo lugar en la zona de calle Manuel Iglesias y Boulevard Moreno, donde los uniformados procedieron a la interceptación e identificación del sospechoso.

Al cotejar los datos filiatorios con el sistema informático policial, los agentes constataron que sobre el individuo pesaba un pedido de paradero activo con fecha de alta del 19 de marzo de 2025. El requerimiento judicial había sido emitido por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) del Joven del Departamento Judicial de San Nicolás, en el marco de una causa caratulada como robo.

Tras confirmarse la vigencia de la medida, el joven fue trasladado a la dependencia policial para cumplimentar las diligencias de rigor. La fiscalía interviniente dispuso las notificaciones correspondientes a los fines de regularizar su situación legal y determinar los próximos pasos procesales en la causa que se le sigue en la jurisdicción nicoleña.