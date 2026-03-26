Detienen a un joven por el robo de herramientas y materiales en PREAR

Un hombre de 26 años fue aprehendido en la tarde de ayer tras ser sorprendido sustrayendo diversos elementos de PREAR. El procedimiento fue realizado por personal del Destacamento Policial local, luego de recibir un alerta telefónica sobre un ilícito en proceso en la fábrica de pretensados situada a la altura del kilómetro 154 de la ex Ruta 9.

De acuerdo con el informe oficial, el sospechoso, identificado como un reconocido delincuente de la zona, ingresó al predio tras dañar el tejido perimetral. Una vez en el interior, se dirigió al sector de los vestuarios de los empleados, donde forzó los casilleros para sustraer herramientas de mano y varias varillas de hierro de construcción.

El autor del hecho fue interceptado por la policía en las inmediaciones con los elementos robados en su poder. El aprehendido fue trasladado a la Estación de Policía Comunal, donde permanece alojado a disposición de la justicia bajo la carátula de robo.

En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7 de San Pedro, que dispuso las diligencias de rigor para avanzar en la causa judicial y determinar la situación procesal del detenido.