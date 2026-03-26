Identifican a dos personas con drogas en la vía pública

  Durante diversos operativos de identificación de rutina realizados en distintos sectores de la ciudad, personal policial procedió a la interceptación y posterior notificación de dos hombres que circulaban con estupefacientes en la vía pública. Los procedimientos se enmarcan en las tareas de prevención y control que la Estación de Policía Comunal desarrolla de manera habitual en el casco urbano. El primero de los hechos tuvo como protagonista a un joven de 22 años, mientras que en un segundo operativo fue identificado un hombre de 38 años. En ambos casos, las requisas arrojaron el hallazgo de cantidades ínfimas de marihuana entre las pertenencias de los sujetos, lo que motivó su inmediato traslado a la dependencia policial para cumplimentar las actas de rigor.

Detienen a un joven por el robo de herramientas y materiales en PREAR


 Un hombre de 26 años fue aprehendido en la tarde de ayer tras ser sorprendido sustrayendo diversos elementos de PREAR. El procedimiento fue realizado por personal del Destacamento Policial local, luego de recibir un alerta telefónica sobre un ilícito en proceso en la fábrica de pretensados situada a la altura del kilómetro 154 de la ex Ruta 9.

De acuerdo con el informe oficial, el sospechoso, identificado como un reconocido delincuente de la zona, ingresó al predio tras dañar el tejido perimetral. Una vez en el interior, se dirigió al sector de los vestuarios de los empleados, donde forzó los casilleros para sustraer herramientas de mano y varias varillas de hierro de construcción.

El autor del hecho fue interceptado por la policía en las inmediaciones con los elementos robados en su poder. El aprehendido fue trasladado a la Estación de Policía Comunal, donde permanece alojado a disposición de la justicia bajo la carátula de robo.

En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7 de San Pedro, que dispuso las diligencias de rigor para avanzar en la causa judicial y determinar la situación procesal del detenido.