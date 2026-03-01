Detienen a un hombre de 36 años acusado de abuso sexual

En el marco de una investigación iniciada en la Comisaría de la Mujer y la Familia, personal del Grupo de Tareas Operativas (GTO) de la Policía Comunal procedió a la aprehensión de un hombre de 36 años acusado del delito de abuso sexual.

El operativo se desencadenó a partir de la denuncia de una mujer de 31 años, lo que permitió a los investigadores establecer la identidad del sospechoso y solicitar las medidas judiciales correspondientes. Con el aval del Juzgado de Garantías N°3 del Departamento Judicial de San Nicolás, se cumplimentó una orden de allanamiento en una vivienda ubicada en la calle La Laguna al 2000.

Durante la diligencia, realizada de forma conjunta con personal de la Comisaría local, los efectivos policiales lograron el secuestro de vestimentas pertenecientes a la víctima y dispositivos de telefonía celular que habían sido detallados en la manda judicial. Además, se incautaron otros elementos considerados de importancia para el avance de la instrucción de la causa.

Tras el procedimiento, el morador de la vivienda fue detenido y trasladado a la sede de la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro. El imputado permanece alojado en calidad de detenido comunicado, a la espera de ser citado por las autoridades judiciales para prestar declaración indagatoria.