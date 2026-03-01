"Nuevos Aires" pide informes sobre el traspaso de la Terminal de Ómnibus

El bloque de concejales "Nuevos Aires" presentó un proyecto de comunicación en el Honorable Concejo Deliberante de San Pedro para exigir al Departamento Ejecutivo precisiones sobre el convenio de gestión de la Terminal de Ómnibus, tras la reciente "cesión" del servicio por parte de la empresa privada San Pedro Farm S.A. . La iniciativa, que lleva las firmas de los ediles Belén Santos, Damián Mosquera y Paola Basso, surge luego de que el Intendente Municipal anunciara el pasado 15 de enero que la comuna asumiría la responsabilidad directa sobre el predio ubicado en la intersección de Lucio Mansilla y Avenida 11 de Septiembre . Según el documento ingresado bajo el número 5660/2026, la oposición advierte que a la fecha no se han comunicado oficialmente las características del contrato ni las obligaciones asumidas por el Estado local .

Detienen a un hombre de 36 años acusado de abuso sexual


 En el marco de una investigación iniciada en la Comisaría de la Mujer y la Familia, personal del Grupo de Tareas Operativas (GTO) de la Policía Comunal procedió a la aprehensión de un hombre de 36 años acusado del delito de abuso sexual.

El operativo se desencadenó a partir de la denuncia de una mujer de 31 años, lo que permitió a los investigadores establecer la identidad del sospechoso y solicitar las medidas judiciales correspondientes. Con el aval del Juzgado de Garantías N°3 del Departamento Judicial de San Nicolás, se cumplimentó una orden de allanamiento en una vivienda ubicada en la calle La Laguna al 2000.

Durante la diligencia, realizada de forma conjunta con personal de la Comisaría local, los efectivos policiales lograron el secuestro de vestimentas pertenecientes a la víctima y dispositivos de telefonía celular que habían sido detallados en la manda judicial. Además, se incautaron otros elementos considerados de importancia para el avance de la instrucción de la causa.

Tras el procedimiento, el morador de la vivienda fue detenido y trasladado a la sede de la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro. El imputado permanece alojado en calidad de detenido comunicado, a la espera de ser citado por las autoridades judiciales para prestar declaración indagatoria.