Un joven aprehendido por amenazar a su ex pareja con un arma de fabricación casera

El bloque de concejales "Nuevos Aires" presentó un proyecto de comunicación en el Honorable Concejo Deliberante de San Pedro para exigir al Departamento Ejecutivo precisiones sobre el convenio de gestión de la Terminal de Ómnibus, tras la reciente "cesión" del servicio por parte de la empresa privada San Pedro Farm S.A. . La iniciativa, que lleva las firmas de los ediles Belén Santos, Damián Mosquera y Paola Basso, surge luego de que el Intendente Municipal anunciara el pasado 15 de enero que la comuna asumiría la responsabilidad directa sobre el predio ubicado en la intersección de Lucio Mansilla y Avenida 11 de Septiembre . Según el documento ingresado bajo el número 5660/2026, la oposición advierte que a la fecha no se han comunicado oficialmente las características del contrato ni las obligaciones asumidas por el Estado local .
Un joven de 20 años fue aprehendido este sábado en la zona de calle Rio Bamba al 1500, luego de un operativo policial derivado de un llamado al sistema de emergencias 911 por un hecho de violencia de género.
Al momento de la detención, los efectivos policiales lograron el secuestro de un arma de fuego de fabricación casera, comúnmente denominada "tumbera", la cual se encontraba provista de cartuchería.
De acuerdo con las primeras informaciones del caso, el implicado habría utilizado el armamento para proferir amenazas contra su expareja, una joven de 19 años, antes del arribo de las fuerzas de seguridad al domicilio. Ante la gravedad del episodio, la víctima fue trasladada de inmediato a la Comisaría de la Mujer y la Familia para recibir la asistencia interdisciplinaria correspondiente.
El sujeto fue derivado a la dependencia policial local, donde permanece alojado bajo la carátula de violencia de género y tenencia ilegal de arma de fuego, a la espera de las directivas judiciales. La investigación del hecho se encuentra bajo la órbita de la fiscalía en turno de la jurisdicción, que coordina las actuaciones de rigor.
