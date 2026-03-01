Un joven aprehendido por amenazar a su ex pareja con un arma de fabricación casera

Un joven de 20 años fue aprehendido este sábado en la zona de calle Rio Bamba al 1500, luego de un operativo policial derivado de un llamado al sistema de emergencias 911 por un hecho de violencia de género.

Al momento de la detención, los efectivos policiales lograron el secuestro de un arma de fuego de fabricación casera, comúnmente denominada "tumbera", la cual se encontraba provista de cartuchería.

De acuerdo con las primeras informaciones del caso, el implicado habría utilizado el armamento para proferir amenazas contra su expareja, una joven de 19 años, antes del arribo de las fuerzas de seguridad al domicilio. Ante la gravedad del episodio, la víctima fue trasladada de inmediato a la Comisaría de la Mujer y la Familia para recibir la asistencia interdisciplinaria correspondiente.

El sujeto fue derivado a la dependencia policial local, donde permanece alojado bajo la carátula de violencia de género y tenencia ilegal de arma de fuego, a la espera de las directivas judiciales. La investigación del hecho se encuentra bajo la órbita de la fiscalía en turno de la jurisdicción, que coordina las actuaciones de rigor.