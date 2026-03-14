Detienen en Baradero a un hombre acusado de abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores

Efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvieron este viernes a un hombre acusado de abuso sexual agravado en la ciudad de Baradero, tras un operativo ordenado por el Juzgado en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial de San Nicolás.

La captura se produjo durante un allanamiento realizado en un domicilio ubicado sobre la calle Castro Barros. Según informaron fuentes policiales, el detenido enfrenta cargos por "abuso sexual reiterado, agravado por ser gravemente ultrajante", en perjuicio de una menor de edad que se encontraba bajo su cuidado.

Los investigadores judiciales señalaron que el imputado habría utilizado su posición de confianza y el vínculo cercano con la víctima para consumar los ataques. El informe oficial de la fuerza de seguridad detalla que el hombre "aprovechó la situación de convivencia preexistente que tenía con la misma" para cometer los delitos que se le atribuyen.

La causa cuenta además con el agravante del concurso ideal con corrupción de menores agravada. Esta calificación legal contempla una de las escalas penales más altas previstas en el Código Penal para este tipo de delitos contra la integridad sexual.

Tras la finalización del procedimiento de detención, el sujeto fue trasladado y puesto a disposición de la magistratura interviniente para prestar declaración en las próximas horas, mientras continúa la instrucción de la causa.