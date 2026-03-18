Detección de un 62% de informalidad laboral en una fiscalización durante la cosecha de batata

Un operativo de fiscalización laboral realizado en la zona rural de Gobernador Castro detectó que el 62 por ciento de los trabajadores de un establecimiento agrícola se desempeñaba sin la registración formal correspondiente. La intervención, que tuvo lugar en un campo dedicado a la cosecha de batata, derivó en el inicio de actuaciones administrativas contra la empresa responsable.

El procedimiento fue llevado adelante de manera conjunta por agentes del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) y de la Agencia Territorial San Nicolás, dependiente de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Durante el relevamiento, los inspectores identificaron a 62 peones rurales en plena tarea, constatando que 38 de ellos no figuraban en las bases oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La inspección se desarrolló bajo los lineamientos del Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT), una herramienta estratégica orientada a reducir los índices de informalidad en el sector agropecuario y garantizar el acceso de los trabajadores a derechos fundamentales como la cobertura por accidentes, aportes jubilatorios y seguridad social.

Fuentes de los organismos intervinientes señalaron que, además de la falta de registración, se realizó un relevamiento de las condiciones generales en las que se ejecutan las tareas. En ese contexto, se recogieron testimonios que indican que, si bien los trabajadores estarían afiliados a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), persisten reclamos por cuestiones salariales y esquemas de jornadas extendidas que abarcan de lunes a sábado, con actividad incluso los domingos en períodos de alta demanda.

Como consecuencia de las irregularidades detectadas, las autoridades dispusieron la apertura de un expediente administrativo y fijaron una audiencia para el próximo mes de abril. En dicha instancia, la firma empleadora deberá presentar su descargo formal y proceder a la regularización de la situación laboral de la totalidad de su personal.

Desde la Agencia Territorial San Nicolás subrayaron que estos controles, realizados por equipos mixtos de inspectores, continuarán en distintas regiones con el objetivo de combatir la precarización y fortalecer el cumplimiento de la normativa vigente en el ámbito rural bonaerense.