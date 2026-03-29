Despiste de un automóvil en la Ruta 9 terminó sin heridos

Un conductor de 37 años protagonizó un siniestro vial esta mañana sobre la Ruta Nacional N° 9, a la altura del kilómetro 150, tras despistar con su vehículo por causas que aún se intentan establecer.

El hecho se registró tras un alerta al servicio de emergencias 911, lo que motivó el desplazamiento inmediato de personal policial hacia el lugar. Al arribar, los efectivos constataron la presencia de un automóvil Honda Fit que había salido de la calzada.

Fuentes policiales confirmaron que el único ocupante del rodado, un hombre mayor de edad oriundo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultó ileso. Tras verificar que no hubo intervención de terceros ni lesiones que requirieran asistencia médica de urgencia, el conductor inició los trámites correspondientes con su compañía de seguros.

Una vez finalizadas las tareas de rigor en el lugar y al no registrarse obstrucciones de importancia en la traza vial, el automovilista se retiró por sus propios medios.