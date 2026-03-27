Desarticulan banda que perpetró un raid delictivo en Luján: dos detenidos tras una persecución y operativo cerrojo

​La intervención policial se desencadenó a raíz de un llamado al sistema de emergencias 911 que alertó sobre el desplazamiento de los sospechosos. En respuesta, personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) y del Grupo de Táctica Operativa (GTO) desplegaron un dispositivo de cierre en la intersección de la calle Mitre y el acceso a la ciudad, logrando interceptar una camioneta Renault Kangoo de color gris.



​El vehículo en cuestión había sido sustraído durante la madrugada en Luján bajo la modalidad de robo agravado por el uso de armas. Según lograron establecer los investigadores, tras el primer ilícito, los delincuentes iniciaron un raid por zonas vecinas cometiendo múltiples asaltos mediante la misma metodología violenta antes de intentar ingresar a la jurisdicción donde finalmente fueron cercados. ​El vehículo en cuestión había sido sustraído durante la madrugada en Luján bajo la modalidad de robo agravado por el uso de armas. Según lograron establecer los investigadores, tras el primer ilícito, los delincuentes iniciaron un raid por zonas vecinas cometiendo múltiples asaltos mediante la misma metodología violenta antes de intentar ingresar a la jurisdicción donde finalmente fueron cercados.

Durante el procedimiento, el conductor de 22 años fue capturado de inmediato a bordo del rodado. En tanto, el segundo ocupante, de 23 años, intentó darse a la fuga a pie y ocultarse en las inmediaciones, aunque fue alcanzado y reducido por los efectivos instantes después. Ambos sujetos poseen domicilio fijado en la ciudad de Luján.

​En la requisa del automotor, los uniformados hallaron y secuestraron diversos efectos que guardan relación directa con los hechos delictivos denunciados previamente. Tras el operativo, se estableció comunicación con la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 9 de Luján, a cargo del Dr. Somma, quien avaló las actuaciones policiales y dispuso las medidas precautorias correspondientes.

​Los imputados permanecen alojados en la sede de la EPC local y ya fueron notificados de la formación de la causa bajo la carátula de robos agravados por el empleo de armas, conforme a lo establecido en el artículo 60 del Código Procesal Penal.

Dos hombres de 22 y 23 años fueron aprehendidos este viernes tras protagonizar un raid delictivo que se inició en la ciudad de Luján y se extendió por localidades aledañas, en un operativo cerrojo que permitió además el secuestro de un vehículo robado y diversos elementos de valor.