Delfina Kuttel se consagró campeona sudamericana U21 de vela en Brasil



La regatista sampdrina Delfina Kuttel, representante del Club Náutico San Pedro, alcanzó este domingo la cima del podio en la categoría U21 de la clase ILCA 6, durante el Campeonato Centro y Sudamericano que se desarrolla en aguas del Río Guaíba. El logro de la joven deportista se produjo en el marco de una de las competencias más exigentes del calendario náutico regional, con sede en el club Veleiros do Sul de Porto Alegre.

El certamen, que se extiende desde el 22 de febrero hasta el 7 de marzo de 2026, cuenta con la participación de aproximadamente 180 navegantes provenientes de 9 países de América y Europa. El nivel técnico de la cita es de alta relevancia, ya que reúne a regatistas olímpicos, campeones mundiales y a las principales promesas juveniles del continente en un escenario estratégico para el desarrollo de la disciplina.

En la clase ILCA 6, donde se impuso Kuttel, compitieron unas 80 embarcaciones divididas en categorías que abarcan desde Sub 18 hasta divisiones Master. Este campeonato continental es considerado por el equipo argentino como una instancia fundamental de preparación de cara a los compromisos mundiales previstos para el resto del año 2026 y para el inicio del ciclo panamericano.

La estructura del evento se dividió en dos etapas diferenciadas: la primera, dedicada a la clase ILCA 6, concluyó este 28 de febrero; mientras que la segunda etapa se llevará a cabo entre el 1 y el 7 de marzo para las clases ILCA 7 e ILCA 4. Precisamente en ILCA 7 se aguarda el debut de Francisco Gómez, quien integrará el equipo nacional en esta segunda fase de la competencia.

El equipo argentino de vela cual cuenta con la dirección técnica de Nicolás Schargorodsky entre sus entrenadores.