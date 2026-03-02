Cuenta DNI renueva sus beneficios de marzo con más días de ahorro en comercios de cercanía

El Banco Provincia inició el mes de marzo con una actualización estratégica en su billetera digital, Cuenta DNI, al extender la vigencia de los descuentos en comercios de cercanía. La promoción, que incluye rubros de alta demanda como carnicerías, granjas y pescaderías, ahora podrá utilizarse de lunes a viernes, ampliando las oportunidades de ahorro para los usuarios bonaerenses durante los días hábiles.

Esta modificación mantiene un tope de reintegro de 5.000 pesos por semana, el cual se alcanza con un consumo total de 25.000 pesos. La iniciativa del BAPRO busca facilitar que los clientes organicen sus compras diarias y accedan al máximo de devolución semanal en alimentos y productos básicos.

En paralelo, la entidad confirmó la continuidad de otras promociones vigentes para el tercer mes del año. El sector gastronómico mantiene un 25 por ciento de ahorro los sábados y domingos con un tope semanal de 8.000 pesos por persona, mientras que los locales Full YPF adheridos ofrecen el mismo porcentaje de descuento y tope durante los fines de semana, aunque el beneficio no incluye la carga de combustibles.

Para las compras en supermercados, se informaron rebajas en diversas cadenas que rigen durante los siete días de la semana. Por otro lado, las ferias y mercados bonaerenses, junto con los comercios en universidades de la provincia, ofrecen un 40 por ciento de descuento diario con un tope semanal de 6.000 pesos.

El esquema de beneficios se completa con ahorros específicos en librerías, que brindan un 10 por ciento de descuento sin tope los lunes y martes, y en farmacias y perfumerías, donde rige el mismo porcentaje los miércoles y jueves. Ambos beneficios tienen la particularidad de ser acumulables con la promoción de comercios de cercanía. La agenda detallada de cada rubro se encuentra disponible en los canales oficiales y redes sociales del Banco Provincia.