Canotaje: Palistas sampedrinos campeones en el Argentino de Velocidad

El Municipio de San Pedro realizó un acto por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en el Paseo Agenor Almada. La actividad fue encabezada por la secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela, en representación del intendente Cecilio Salazar, y la subsecretaria de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad, Laura Monfasani. Del encuentro participaron el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Martín Baraybar, concejales, integrantes del equipo de gobierno, miembros del Consejo Escolar y referentes de distintas áreas municipales. Durante la jornada se abordaron los lineamientos del Estado local en materia de promoción de derechos y prevención de las violencias. Laura Monfasani se refirió al marco en el que se desarrollan las políticas de género y señaló que la fecha permite exponer el rol del Estado en el acompañamiento y la garantía de derechos. En ese contexto, mencionó el trabajo coordinado entre el Municipio, la Provincia y las organizaciones terr...
Los palistas sampedrinos finalizaron con una destacada actuación en el Campeonato Argentino y Selectivo de Velocidad 2026, desarrollado entre el 4 y el 8 de marzo en la ciudad de Colón. El evento, considerado uno de los más relevantes del calendario nacional de canotaje, funcionó además como selectivo e instancia clasificatoria para futuras convocatorias de la selección argentina.
A lo largo de cinco jornadas de competencia, la delegación sampedrina sumó diversos títulos nacionales y podios en categorías de élite y formativas.
Entre los resultados más importantes, la tres veces olímpica y representante de la Cooperativa Las Canaletas, Brenda Rojas, se consagró campeona argentina en las pruebas de K1 500 metros y K1 1000 metros.
En la categoría Junior, Gonzalo Sosa (CNSP) alcanzó el máximo escalafón nacional al imponerse en las finales de K1 500 metros y K1 300 metros. Asimismo, el equipo integrado por Lorenzo Sosa, Gonzalo Sosa, Francisco Guittierez y Tomás Taurizano obtuvo el título en la prueba de K4 Junior 1000 metros.
Conozca los resultados completos de todos los palistas sampedrinos siguiendo este enlace
