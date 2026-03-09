Canotaje: Palistas sampedrinos campeones en el Argentino de Velocidad

Los palistas sampedrinos finalizaron con una destacada actuación en el Campeonato Argentino y Selectivo de Velocidad 2026, desarrollado entre el 4 y el 8 de marzo en la ciudad de Colón. El evento, considerado uno de los más relevantes del calendario nacional de canotaje, funcionó además como selectivo e instancia clasificatoria para futuras convocatorias de la selección argentina.

A lo largo de cinco jornadas de competencia, la delegación sampedrina sumó diversos títulos nacionales y podios en categorías de élite y formativas.

Entre los resultados más importantes, la tres veces olímpica y representante de la Cooperativa Las Canaletas, Brenda Rojas, se consagró campeona argentina en las pruebas de K1 500 metros y K1 1000 metros.

En la categoría Junior, Gonzalo Sosa (CNSP) alcanzó el máximo escalafón nacional al imponerse en las finales de K1 500 metros y K1 300 metros. Asimismo, el equipo integrado por Lorenzo Sosa, Gonzalo Sosa, Francisco Guittierez y Tomás Taurizano obtuvo el título en la prueba de K4 Junior 1000 metros.

