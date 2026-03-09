Tránsito: Incautan un auto mal estacionado y secuestran dos motos con escape libre

La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Pedro intensificó los operativos de control en la vía pública con el objetivo de reducir la contaminación sonora y reordenar el estacionamiento en diversos puntos de la ciudad. Como resultado de las tareas preventivas realizadas durante la última madrugada, las autoridades procedieron al secuestro de dos motocicletas y un automóvil. El titular del área, Armando Caballero, confirmó que las intervenciones se centran en el retiro de circulación de motovehículos que provocan ruidos molestos mediante el uso de caños de escape deficientes o no reglamentarios. "Seguimos trabajando en controles en la vía pública y retirando motocicletas que provocan estas molestias; esta madrugada fueron otras dos unidades con escape deficiente", detalló el funcionario.

COOPSER realizará un corte programado de energía por tareas de mantenimiento


 La Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos, Públicos y Sociales de San Pedro (COOPSER) informó que este martes 10 de marzo se llevará a cabo un corte programado de energía eléctrica en distintos sectores de la ciudad, debido a la ejecución de tareas de mantenimiento en la red de baja tensión.

Según el cronograma oficial brindado por la entidad, la interrupción del servicio se extenderá entre las 7:00 y las 8:00 horas. Las cuadrillas trabajarán específicamente en la zona comprendida por la calle C. G. Belgrano, desde el 1900 hasta el 2300, afectando también las instalaciones del Club Los Andes. Asimismo, el corte alcanzará a los usuarios ubicados en B. Urraco y Frers, en ambos casos del 2700 al 3000, y sobre la Calle 60, del 1900 al 2300.

Desde la cooperativa destacaron que estos trabajos tienen como objetivo optimizar el funcionamiento de las líneas y prevenir fallas en la red. No obstante, advirtieron que la realización de las maniobras queda sujeta a la estabilidad del tiempo, por lo que, en caso de presentarse condiciones climáticas desfavorables, las tareas serán reprogramadas para una nueva fecha.