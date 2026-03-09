COOPSER realizará un corte programado de energía por tareas de mantenimiento

La Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos, Públicos y Sociales de San Pedro (COOPSER) informó que este martes 10 de marzo se llevará a cabo un corte programado de energía eléctrica en distintos sectores de la ciudad, debido a la ejecución de tareas de mantenimiento en la red de baja tensión.

Según el cronograma oficial brindado por la entidad, la interrupción del servicio se extenderá entre las 7:00 y las 8:00 horas. Las cuadrillas trabajarán específicamente en la zona comprendida por la calle C. G. Belgrano, desde el 1900 hasta el 2300, afectando también las instalaciones del Club Los Andes. Asimismo, el corte alcanzará a los usuarios ubicados en B. Urraco y Frers, en ambos casos del 2700 al 3000, y sobre la Calle 60, del 1900 al 2300.

Desde la cooperativa destacaron que estos trabajos tienen como objetivo optimizar el funcionamiento de las líneas y prevenir fallas en la red. No obstante, advirtieron que la realización de las maniobras queda sujeta a la estabilidad del tiempo, por lo que, en caso de presentarse condiciones climáticas desfavorables, las tareas serán reprogramadas para una nueva fecha.