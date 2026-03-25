COOPSER anuncia un corte de energía programado por tareas de mantenimiento

La Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos, Públicos y Sociales de San Pedro (COOPSER) informó que este jueves 26 de marzo se llevará a cabo una interrupción programada del suministro eléctrico en un sector de la ciudad. La medida responde a la necesidad de ejecutar tareas de mantenimiento preventivo y mejoras en la red de baja tensión.

El corte de energía afectará a los usuarios ubicados en la calle Saavedra, específicamente en el tramo comprendido entre las alturas 850 y 1100. Según el cronograma técnico previsto por la cooperativa, la suspensión del servicio se extenderá en el horario aproximado de 7:30 a 9:00.

Desde la entidad prestataria aclararon que la realización de estos trabajos operativos se encuentra sujeta a las condiciones climáticas del momento. En caso de registrarse lluvias o factores meteorológicos adversos que impidan el normal desarrollo de las maniobras de seguridad, la actividad será reprogramada con previo aviso a la comunidad.