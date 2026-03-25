Kicillof convoca a intendentes para analizar el impacto de las medidas económicas nacionales en la provincia y los municipios

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezará este jueves una reunión con intendentes de diversos distritos (entre ellos el de San Pedro) para exponer un diagnóstico detallado sobre el impacto de las políticas económicas del Gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires.  El encuentro, que tendrá lugar en el Salón Dorado de la Gobernación, bajo la consigna "Consecuencias económicas del Gobierno de Milei en el sistema productivo y económico de la provincia de Buenos Aires y sus municipios", busca consolidar un frente común ante la caída de recursos y el freno de la actividad.

COOPSER anuncia un corte de energía programado por tareas de mantenimiento

 


La Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos, Públicos y Sociales de San Pedro (COOPSER) informó que este jueves 26 de marzo se llevará a cabo una interrupción programada del suministro eléctrico en un sector de la ciudad. La medida responde a la necesidad de ejecutar tareas de mantenimiento preventivo y mejoras en la red de baja tensión.

El corte de energía afectará a los usuarios ubicados en la calle Saavedra, específicamente en el tramo comprendido entre las alturas 850 y 1100. Según el cronograma técnico previsto por la cooperativa, la suspensión del servicio se extenderá en el horario aproximado de 7:30 a 9:00.

Desde la entidad prestataria aclararon que la realización de estos trabajos operativos se encuentra sujeta a las condiciones climáticas del momento. En caso de registrarse lluvias o factores meteorológicos adversos que impidan el normal desarrollo de las maniobras de seguridad, la actividad será reprogramada con previo aviso a la comunidad.