COOPSER anuncia un corte de energía programado por tareas de mantenimiento

Kicillof convoca a intendentes para analizar el impacto de las medidas económicas nacionales en la provincia y los municipios
Kicillof convoca a intendentes para analizar el impacto de las medidas económicas nacionales en la provincia y los municipios
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezará este jueves una reunión con intendentes de diversos distritos (entre ellos el de San Pedro) para exponer un diagnóstico detallado sobre el impacto de las políticas económicas del Gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires. El encuentro, que tendrá lugar en el Salón Dorado de la Gobernación, bajo la consigna "Consecuencias económicas del Gobierno de Milei en el sistema productivo y económico de la provincia de Buenos Aires y sus municipios", busca consolidar un frente común ante la caída de recursos y el freno de la actividad.