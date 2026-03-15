Controles viales: secuestran tres motos y tres autos por alcoholemia positiva y falta de documentación

La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Pedro, en conjunto con fuerzas de seguridad provinciales, desplegó una serie de operativos de control vehicular durante las últimas horas que culminaron con la retención de seis unidades por diversas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

Armando Caballero, titular del área de Tránsito local, detalló que los procedimientos arrojaron como resultado el secuestro de tres automóviles. Según el funcionario, dos de las retenciones se debieron a resultados positivos en los test de alcoholemia, mientras que en un tercer caso, la persona al volante se negó a realizar la prueba obligatoria. El vehículo restante fue retirado de circulación por falta de la documentación habilitante requerida para transitar.

Asimismo, Caballero informó que durante las tareas de fiscalización se procedió al secuestro de tres motocicletas. En estos casos, las medidas se tomaron debido a que los conductores carecían de "todo tipo de documentación" del rodado, lo que motivó el traslado de las unidades al depósito municipal.

Los dispositivos de control contaron con la participación coordinada de personal de la Estación de Policía Comunal y efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD). Estos operativos se enmarcan en las acciones preventivas que el municipio viene desarrollando para reforzar la seguridad vial y garantizar el cumplimiento de las normas de convivencia en la vía pública.

Tras las actuaciones correspondientes, todos los vehículos secuestrados quedaron a disposición del Juzgado de Faltas local, donde los infractores deberán regularizar su situación para proceder a la restitución de las unidades.