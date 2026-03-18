Continúa la puesta en valor del Anfiteatro del Vía Crucis

La Secretaría de Obras Públicas, puso en marcha la primera etapa de los trabajos de reacondicionamiento en el anfiteatro natural del Vía Crucis, ubicado sobre las barrancas. Las tareas de mantenimiento y mejora se ejecutan en el marco de los preparativos para el acto de homenaje y recuerdo a las víctimas de la pandemia de Covid, que se llevará a cabo en dicho predio el viernes.

Desde la administración municipal informaron que esta fase inicial de intervención busca recuperar las condiciones generales de un espacio emblemático por su valor paisajístico y comunitario. Los equipos operativos del área de infraestructura trabajan actualmente en el acondicionamiento del terreno y la estructura del anfiteatro para garantizar la seguridad y accesibilidad de los asistentes durante la ceremonia conmemorativa.

Según el cronograma previsto por la Secretaría de Obras Públicas, el plan de puesta en valor continuará con etapas subsiguientes que contemplan la modernización del sistema de iluminación y mejoras integrales en las distintas estaciones que componen el recorrido del Vía Crucis. Estas acciones forman parte de un programa de mantenimiento de espacios públicos que busca preservar el patrimonio histórico y natural de las barrancas sanpedrinas.

La recuperación del sector resulta fundamental no solo por el carácter espiritual y turístico del sitio, sino también por su función como escenario para eventos sociales.