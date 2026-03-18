Continúa la campaña de vacunación antigripal: cuándo, dónde y quiénes pueden inmunizarse



La Secretaría de Salud, recordó el cronograma y los grupos prioritarios de la Campaña de Vacunación Antigripal 2026. La iniciativa, que se desarrolla de forma gratuita en todo el distrito, tiene como objetivo central prevenir las formas graves de enfermedades respiratorias y reducir las complicaciones derivadas de la circulación viral estacional. La Secretaría de Salud, recordó el cronograma y los grupos prioritarios de la Campaña de Vacunación Antigripal 2026. La iniciativa, que se desarrolla de forma gratuita en todo el distrito, tiene como objetivo central prevenir las formas graves de enfermedades respiratorias y reducir las complicaciones derivadas de la circulación viral estacional.

De acuerdo con el esquema oficial difundido por la gestión del intendente Cecilio Salazar, la campaña se divide en etapas según la población de riesgo. Desde el pasado 11 de marzo, la inmunización se encuentra disponible para el personal de salud y para personas mayores de 65 años.

En una segunda fase, que comenzará el próximo lunes 23 de marzo, se ampliará el acceso a los siguientes grupos:

Personas gestantes en cualquier trimestre del embarazo.

Personas puérperas hasta 10 días posteriores al parto, en caso de no haber recibido la dosis durante la gestación.

Niños y niñas de entre 6 meses y 2 años de edad.

Personas de 2 a 64 años que presenten factores de riesgo (con la documentación que lo acredite).

Personal estratégico, que incluye a integrantes de las Fuerzas de Seguridad, Fuerzas de Defensa y del Servicio Penitenciario.

Desde el área de salud municipal recordaron que la vacuna antigripal es una herramienta fundamental de salud pública que debe aplicarse anualmente, ya que el virus de la influenza cambia cada año. La aplicación busca generar una respuesta inmunológica efectiva antes del inicio de los meses de mayor baja temperatura.

Los vecinos interesados en recibir la dosis podrán acercarse, sin necesidad de turno previo, a los siguientes puntos de vacunación distribuidos en el partido:

Hospital Municipal "Emilio Ruffa".

Hospital de Santa Lucía.

Hospital "26 de Julio" de Gobernador Castro.

Centros de Salud de las distintas localidades y barrios.

Las autoridades sanitarias instaron a la comunidad a completar los esquemas de vacunación y recalcaron que la aplicación es segura, gratuita y obligatoria para los grupos mencionados, garantizando así una mayor cobertura sanitaria frente a la temporada invernal.