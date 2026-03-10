Conmemoración de los 50 años del golpe con una agenda de "50 acciones" por la Memoria, la Verdad y la Justicia

La Mesa por la Memoria, la Verdad y la Justicia de San Pedro anunció el cronograma de actividades que se llevarán a cabo en la ciudad bonaerense en el marco del 50° aniversario del golpe de Estado de 1976. Bajo la consigna nacional “A 50 años, 50 acciones”, el organismo local ratificó su compromiso con la lucha por los derechos humanos frente a lo que denunciaron como políticas de retroceso y negacionismo por parte del Gobierno nacional.

A través de un comunicado oficial, la entidad destacó que el legado de quienes iniciaron el reclamo de justicia constituye una guía para las nuevas generaciones. En el texto, los referentes de la organización local sostuvieron que la única lucha que se pierde es la que se abandona, haciendo especial hincapié en la necesidad de sostener las banderas de Memoria, Verdad y Justicia con convicción y firmeza.

La agenda de conmemoración comenzará el próximo 14 de marzo a las 19:00 en la Casa Cultural Canaletas, ubicada en Juan Ismael Giménez 1401, con una jornada de adhesión a la memoria de la Nakba bajo el lema "Palestina: existir es resistir". El cronograma continuará el 17 de marzo a las 19:00 en la Plaza Belgrano, donde se realizará un encuentro junto a la baldosa que recuerda a Marcelo Butti, militante desaparecido durante la última dictadura cívico-militar.

Para el 22 de marzo, la Mesa programó la actividad "Memoria, Verdad y Justicia con las infancias", que se desarrollará desde las 18:00 en la misma Plaza Belgrano. La propuesta incluye intervenciones en pañuelos blancos, inspirada en la iniciativa "Que florezcan pañuelos" de Abuelas de Plaza de Mayo, además de lecturas teatralizadas de cuentos prohibidos, confección de siluetas, música y teatro para niños y adolescentes.

La víspera del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia contará con un festival y vigilia el 23 de marzo a partir de las 20:00, con la participación de artistas locales, proyecciones y lectura de poemas. Finalmente, el 24 de marzo se realizará la tradicional marcha que partirá a las 19:00 desde Plaza Belgrano hacia la Plazoleta Fray Cayetano Rodríguez, donde se ubica el monumento que homenajea a los detenidos-desaparecidos de San Pedro, previa lectura de un documento conjunto a las 18:30.

Desde la organización informaron que estas acciones son solo el inicio de un año de actividades que incluirán charlas, ciclos de cine debate y actos de reparación para cada una de las víctimas del terrorismo de Estado en la localidad. Los organizadores concluyeron el anuncio con el histórico reclamo por los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos, reafirmando el compromiso del "Nunca Más" en el actual contexto sociopolítico.