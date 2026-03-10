Rivas cuestionó un proyecto de La Libertad Avanza: "Se propone crear por ordenanza algo que ya existe"

El concejal Martín Rivas cuestionó con dureza un proyecto de ordenanza presentado por el bloque Alianza La Libertad Avanza que propone la creación del programa “Jóvenes Legislando”. El edil señaló que la iniciativa incurre en errores técnicos básicos y advirtió que la propuesta pretende instaurar un mecanismo que ya se encuentra vigente en el cuerpo legislativo local desde hace más de una década.

A través de sus redes sociales, Rivas explicó que la participación juvenil es siempre bienvenida, pero recordó que en San Pedro funciona desde el año 2012 el programa "Concejo Deliberante Escolar". Según detalló el concejal, dicho espacio fue creado mediante el Decreto Nº 84/12 con el mismo objetivo de acercar a los estudiantes secundarios al funcionamiento del Departamento Legislativo, por lo que consideró llamativo que se presente como una novedad una herramienta que ya tiene diez años de trayectoria.

Respecto a la técnica legislativa empleada por los ediles de La Libertad Avanza, Rivas señaló una inconsistencia fundamental en la jerarquía de la norma presentada. El concejal advirtió que el proyecto fue ingresado bajo la figura de ordenanza, cuando en realidad, al tratarse de una actividad interna del propio cuerpo, la herramienta normativa correcta debería ser un decreto del Concejo Deliberante.

En su descargo, el edil vinculó este episodio con el nivel de formación de los nuevos actores políticos. "Se propone crear por ordenanza algo que ya existe, y además utilizando una herramienta legislativa incorrecta", sentenció Rivas, quien además subrayó que, si bien el sistema legislativo necesita mejoras sustanciales, estas deben provenir de "actores que sepan de que hablan, que estudien mínimamente el escenario en el que deben desenvolverse y aportar soluciones a los vecinos".

Para el concejal, la situación deja en evidencia un problema profundo relacionado con la falta de revisión de la normativa vigente antes de la presentación de proyectos. "Cuando quienes critican con tanta liviandad ni siquiera revisan la normativa vigente antes de presentar un proyecto, queda en evidencia un problema más profundo", afirmó. En este sentido, remarcó que la política requiere debate e ideas, pero también "estudio, responsabilidad institucional y un mínimo conocimiento de cómo funcionan las instituciones que se pretende integrar".

Finalmente, Rivas lamentó que la liviandad en el ejercicio de la función pública termine por abrumar el debate político local. "Cuando eso falta, el problema ya no es la política. El problema es el nivel con el que algunos creen que se puede ejercerla. Y eso, lamentablemente, es lo que termina abrumando", concluyó el edil en su publicación.