Concejales de "Nuevos Aires" piden declarar la emergencia vial en San Pedro

Concejales del bloque "Nuevos Aires" presentaron un proyecto de resolución para solicitar al Departamento Ejecutivo la declaración de la "Emergencia Vial" en todo el partido de San Pedro por el término de un año. La iniciativa surge ante el elevado índice de siniestralidad local, que registra un promedio de al menos dos hechos diarios con graves consecuencias para la integridad física de los vecinos y un alto impacto en los recursos del Hospital Municipal.

El proyecto, impulsado por los ediles Damián Mosquera, Belén Santos y Paola Basso, fundamenta la urgencia de la medida en la necesidad de implementar un plan estratégico integral que trascienda los controles actuales.

De aplicarse, habilitaría al Ejecutivo Municipal para reasignar partidas presupuestarias para afrontar los costos de las medidas que vayan a ejecutarse.

Según los considerandos del texto, las acciones de fiscalización de documentación y alcoholemia resultan "insuficientes" frente a la magnitud de los episodios viales, donde jóvenes y motociclistas aparecen como los principales protagonistas en el casco urbano.

La propuesta legislativa insta al Ejecutivo a remitir un Plan de Seguridad Vial que incluya programas de capacitación continua y campañas de sensibilización, en articulación con instituciones educativas, clubes y comisiones barriales. Asimismo, se solicita evaluar la reasignación de partidas presupuestarias para afrontar los costos de estas medidas, con el objetivo de que herramientas como las fotomultas no tengan un fin "meramente recaudatorio" sino pedagógico.

En el marco del "Día de la conciencia ciudadana y respeto al prójimo en el tránsito", que se conmemora este mes, el documento adhiere a la perspectiva de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que define a estos hechos como "siniestros evitables" y no como meros accidentes. La declaración de emergencia busca, en última instancia, reducir la presión sobre el sistema de salud pública, que actualmente destina una enorme erogación de recursos humanos y económicos para la atención de heridos en guardia y terapia intensiva.