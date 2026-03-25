Licitan el dragado del puerto para garantizar la operatividad del vaso portuario

 El Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro oficializó el llamado a la Licitación Pública Nº 01/2026 para la ejecución de las tareas de dragado de mantenimiento del vaso portuario. La iniciativa busca garantizar la operatividad de la terminal bonaerense y mantener una profundidad de diseño de 9,80 metros, en un contexto de sedimentación que el organismo monitorea de forma constante. El procedimiento, bajo el número de expediente 020/2026-CGPSP, contempla un plazo previsto de 365 días para la ejecución de los trabajos. Según el cronograma oficial, la adquisición de pliegos estará disponible hasta el 10 de abril, mientras que la recepción de ofertas se extenderá hasta el 22 de abril a las 10:30 horas en la sede administrativa del Consorcio, ubicada en el Kilómetro 0 de la Ruta Nº 191. La apertura de sobres se realizará ese mismo día a las 11:00 horas.

Comienza la vacunación antigripal gratuita para población vulnerable sin límite de edad


La Secretaría de Salud, en consonancia con lo dispuesto por el Ministerio de Salud bonaerense inició la campaña de vacunación antigripal destinada a los grupos priorizados, con el objetivo de inmunizar a la población más vulnerable y reducir las complicaciones antes del comienzo de la temporada invernal. El operativo, que forma parte del Calendario Nacional de Vacunación gratuito y obligatorio, se centraliza inicialmente en el Hospital y los centros de salud.

La convocatoria alcanza a niños y niñas de entre 6 y 24 meses, personas gestantes en cualquier trimestre del embarazo, puérperas —con recomendación de aplicación antes del egreso de la maternidad—, personal estratégico y personas de entre 2 y 64 años que presenten factores de riesgo. Asimismo, las autoridades informaron que continúa la inmunización para el personal de salud y para los mayores de 65 años que aún no hayan recibido su dosis.

Desde la Secretaría de Salud local precisaron que la atención se realizará con un cronograma que incluye los Hospitales de San Pedro, Santa Lucía y Gobernador Castro, además de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del distrito, entre las 8 y las 12. Por su parte, el Consultorio Intercultural de Manuel Iglesias 1500 (13 a 17 horas) y el vacunatorio gratuito Hospital Privado SADIV (de 17 a 20) atienden en horario vespertino.  

El área a cargo de la Dra. Silvana Morales completará en las próximas horas la inmunización en casas de ancianos y hogares de cuidado. 

En cuanto a los requisitos, se destacó que no es excluyente la presentación de una prescripción médica. Para el caso de las personas con factores de riesgo, se considerará válida la acreditación mediante un informe médico, acceso virtual al certificado o estudios complementarios que corroboren su condición clínica.

Finalmente, los especialistas recordaron que la vacuna antigripal puede coadministrarse junto con otras dosis del calendario nacional, optimizando así las oportunidades de inmunización frente al aumento del riesgo de transmisión viral característico de los meses fríos.