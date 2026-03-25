Comienza la vacunación antigripal gratuita para población vulnerable sin límite de edad

La Secretaría de Salud, en consonancia con lo dispuesto por el Ministerio de Salud bonaerense inició la campaña de vacunación antigripal destinada a los grupos priorizados, con el objetivo de inmunizar a la población más vulnerable y reducir las complicaciones antes del comienzo de la temporada invernal. El operativo, que forma parte del Calendario Nacional de Vacunación gratuito y obligatorio, se centraliza inicialmente en el Hospital y los centros de salud.

La convocatoria alcanza a niños y niñas de entre 6 y 24 meses, personas gestantes en cualquier trimestre del embarazo, puérperas —con recomendación de aplicación antes del egreso de la maternidad—, personal estratégico y personas de entre 2 y 64 años que presenten factores de riesgo. Asimismo, las autoridades informaron que continúa la inmunización para el personal de salud y para los mayores de 65 años que aún no hayan recibido su dosis.

Desde la Secretaría de Salud local precisaron que la atención se realizará con un cronograma que incluye los Hospitales de San Pedro, Santa Lucía y Gobernador Castro, además de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del distrito, entre las 8 y las 12. Por su parte, el Consultorio Intercultural de Manuel Iglesias 1500 (13 a 17 horas) y el vacunatorio gratuito Hospital Privado SADIV (de 17 a 20) atienden en horario vespertino.

El área a cargo de la Dra. Silvana Morales completará en las próximas horas la inmunización en casas de ancianos y hogares de cuidado.

En cuanto a los requisitos, se destacó que no es excluyente la presentación de una prescripción médica. Para el caso de las personas con factores de riesgo, se considerará válida la acreditación mediante un informe médico, acceso virtual al certificado o estudios complementarios que corroboren su condición clínica.

Finalmente, los especialistas recordaron que la vacuna antigripal puede coadministrarse junto con otras dosis del calendario nacional, optimizando así las oportunidades de inmunización frente al aumento del riesgo de transmisión viral característico de los meses fríos.