Comienza en el Paseo Público la feria solidaria de "El Mercader"

Con una renovada grilla de espectáculos y tras la obligada suspensión de la jornada inaugural por el clima, comienza esta tarde en el Paseo Público la feria "El Mercader", un evento solidario que busca recaudar fondos para la adquisición de un vacunatorio móvil para la ciudad.

La actividad, que cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de San Pedro y el Rotary Club local, debió postergar su inicio previsto para el sábado debido a las intensas lluvias registradas en los últimos días, que afectaron las condiciones del suelo en el predio. Tras las tareas de acondicionamiento, la organización confirmó que el cronograma se retomará a partir de las 18:00 de hoy.

El festival solidario ofrece una variada propuesta gastronómica y artesanal, complementada con un escenario que recibirá a numerosos artistas locales y regionales. Según el cronograma oficial, la jornada de este domingo contará con las actuaciones de Majo del Barro, la Escuela de Baile Alma Comercial, La Bitácora de Flavia, Corazones Cumbieros y Mi plata no vale, culminando a las 23:00 con la presentación de The Palmers.

Para el lunes 23, la programación iniciará a las 19:00 con el despliegue de "The Cowboys Stomp", la primera escuela de country line dance de San Pedro, seguida por Martín García, Rocío Guilmen y Lucrecia Ferreira. El cierre de la anteúltima velada estará a cargo de la reconocida agrupación tropical La Nueva Luna.

Finalmente, el martes 24 de marzo se desarrollará la última jornada del evento. Los espectáculos musicales comenzarán a las 20:00 con Jesús "El colibrí", seguido por El León Talense a las 21:00. El broche de oro de la feria solidaria lo pondrán Los Charros, quienes subirán al escenario a las 22:00 para dar cierre a una iniciativa que une el esparcimiento con el compromiso social de la comunidad sampedrina.