Colisión sin heridos entre dos vehículos en Crucero General Belgrano

Un siniestro vial se registró este viernes en la zona urbana de San Pedro, cuando un automóvil y una camioneta colisionaron en Crucero General Belgrano al 1600. El incidente, que fue reportado a través del sistema de emergencias 911, no dejó personas heridas.

El choque involucró a un automóvil Renault Clio de color gris, el cual era conducido por un hombre de 63 años que circulaba como único ocupante, y a una camioneta Ford EcoSport, también de color gris, que era tripulada por una mujer de 39 años.

Tras el arribo del personal policial al lugar del hecho, se constató que ninguna de las personas implicadas presentaba lesiones, por lo que no fue necesaria la intervención de los servicios de asistencia médica ni el traslado a centros de salud locales.

Las causas del impacto aún son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes. No obstante, al tratarse únicamente de daños materiales de carácter menor, las partes involucradas acordaron resolver la situación a través de los trámites pertinentes con sus respectivas compañías de seguros.