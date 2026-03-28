Lanzan convocatoria comunitaria para teñir de azul San Pedro por el Día Internacional del Autismo

  El grupo de familias Comunidad San Pedro, que nuclea a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), lanzó una convocatoria abierta a la sociedad para conmemorar el próximo 2 de abril el Día Internacional de la Concienciación sobre el Autismo. La iniciativa busca teñir de azul la ciudad como símbolo de reconocimiento y acompañamiento. La propuesta invita a vecinos, instituciones y comercios a colocar en frentes de viviendas y locales elementos de color azul, como globos o cintas, además de promover la visualización de la temática a través de las redes sociales. Desde la organización señalaron que el objetivo principal es fomentar la empatía y el respeto mutuo en todos los ámbitos de la vida cotidiana.

Colisión sin heridos entre dos vehículos en Crucero General Belgrano

 


Un siniestro vial se registró este viernes en la zona urbana de San Pedro, cuando un automóvil y una camioneta colisionaron en Crucero General Belgrano al 1600. El incidente, que fue reportado a través del sistema de emergencias 911, no dejó personas heridas.

El choque involucró a un automóvil Renault Clio de color gris, el cual era conducido por un hombre de 63 años que circulaba como único ocupante, y a una camioneta Ford EcoSport, también de color gris, que era tripulada por una mujer de 39 años.

Tras el arribo del personal policial al lugar del hecho, se constató que ninguna de las personas implicadas presentaba lesiones, por lo que no fue necesaria la intervención de los servicios de asistencia médica ni el traslado a centros de salud locales.

Las causas del impacto aún son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes. No obstante, al tratarse únicamente de daños materiales de carácter menor, las partes involucradas acordaron resolver la situación a través de los trámites pertinentes con sus respectivas compañías de seguros.