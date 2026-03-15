Choque entre un automóvil y una moto: una mujer herida

Una mujer de 48 años resultó herida ayer tras ser embestida por un automovilista que se dio a la fuga en la intersección del Boulevard Moreno y la calle Manuel Iglesias.

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió cuando, por causas que aún son materia de investigación, un automóvil de color gris colisionó contra una motocicleta Gilera de 110 cc, de colores gris y rojo, en la que circulaba la víctima.

Como consecuencia del choque, la mujer fue asistida por personal de emergencias y trasladada en una ambulancia hacia el hospital local. Según el parte médico inicial, la conductora del rodado menor presentaba escoriaciones en una de sus rodillas, aunque se encontraba fuera de peligro.

Personal de la Estación de Policía Comunal trabajó en el sitio del siniestro para realizar las pericias correspondientes y recabar testimonios que permitan identificar al titular del automóvil involucrado.

En el caso tomó intervención la fiscalía en turno de la ciudad, donde se labraron las actuaciones bajo la carátula de lesiones culposas y se ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad de las inmediaciones para dar con el responsable.