"Nuevos Aires" pide informes sobre el traspaso de la Terminal de Ómnibus

El bloque de concejales "Nuevos Aires" presentó un proyecto de comunicación en el Honorable Concejo Deliberante de San Pedro para exigir al Departamento Ejecutivo precisiones sobre el convenio de gestión de la Terminal de Ómnibus, tras la reciente "cesión" del servicio por parte de la empresa privada San Pedro Farm S.A. . La iniciativa, que lleva las firmas de los ediles Belén Santos, Damián Mosquera y Paola Basso, surge luego de que el Intendente Municipal anunciara el pasado 15 de enero que la comuna asumiría la responsabilidad directa sobre el predio ubicado en la intersección de Lucio Mansilla y Avenida 11 de Septiembre . Según el documento ingresado bajo el número 5660/2026, la oposición advierte que a la fecha no se han comunicado oficialmente las características del contrato ni las obligaciones asumidas por el Estado local .

Choque entre un auto y una moto dejó como saldo un herido leve

 

Un siniestro vial se produjo en la jornada de ayer en la intersección de las calles Cucit y Belgrano, donde colisionaron una motocicleta y una camioneta por causas que aún son materia de investigación. El hecho requirió la intervención inmediata de personal policial y del servicio de emergencias SAME 107 tras un alerta recibido en la dependencia local.

El accidente fue protagonizado por una motocicleta marca Gilera de 150 cc, la cual era conducida por un hombre de 33 años. Por motivos que se tratan de establecer, el vehículo menor impactó contra una camioneta Jeep, modelo Renegade Longitud 1.8 L AT6, en la que circulaba una mujer de 34 años.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la moto debió ser asistido en el lugar y posteriormente trasladado por la ambulancia del SAME al nosocomio local. Tras ser evaluado por los profesionales médicos del centro de salud, se informó que el paciente presenta lesiones de carácter leve, siempre que no surjan complicaciones en su evolución.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos policiales para resguardar la zona y realizar las pericias correspondientes. La causa quedó bajo la órbita de la fiscalía local en turno, que dispuso las actuaciones de rigor para determinar las responsabilidades del siniestro.