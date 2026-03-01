Choque entre un auto y una moto dejó como saldo un herido leve





Un siniestro vial se produjo en la jornada de ayer en la intersección de las calles Cucit y Belgrano, donde colisionaron una motocicleta y una camioneta por causas que aún son materia de investigación. El hecho requirió la intervención inmediata de personal policial y del servicio de emergencias SAME 107 tras un alerta recibido en la dependencia local.

El accidente fue protagonizado por una motocicleta marca Gilera de 150 cc, la cual era conducida por un hombre de 33 años. Por motivos que se tratan de establecer, el vehículo menor impactó contra una camioneta Jeep, modelo Renegade Longitud 1.8 L AT6, en la que circulaba una mujer de 34 años.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la moto debió ser asistido en el lugar y posteriormente trasladado por la ambulancia del SAME al nosocomio local. Tras ser evaluado por los profesionales médicos del centro de salud, se informó que el paciente presenta lesiones de carácter leve, siempre que no surjan complicaciones en su evolución.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos policiales para resguardar la zona y realizar las pericias correspondientes. La causa quedó bajo la órbita de la fiscalía local en turno, que dispuso las actuaciones de rigor para determinar las responsabilidades del siniestro.