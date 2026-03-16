Choque entre un auto y una moto dejó un herido leve

Un choque entre una motocicleta y un automóvil se registró durante la tarde de ayer en la intersección de la avenida 11 de Septiembre y la calle Nieto de Torres, en la zona urbana de San Pedro, dejando como saldo una persona herida con lesiones de carácter leve.

El siniestro vial ocurrió por causas que aún se intentan establecer cuando una motocicleta Motomel de 110 centímetros cúbicos colisionó con un automóvil Toyota Corolla Cross. En el rodado menor circulaban dos hombres, uno de 37 años que oficiaba de conductor y su acompañante, un hombre de 52 años, mientras que el vehículo mayor era dirigido por un hombre de 45 años.

Como consecuencia del impacto, el acompañante de la motocicleta debió ser asistido en el lugar y posteriormente trasladado en una ambulancia al hospital local. Fuentes policiales informaron que, tras ser evaluado por los médicos de guardia, se determinó que el paciente presenta lesiones leves, siempre que no medien complicaciones posteriores en su evolución.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos policiales para ordenar el tránsito y realizar las diligencias de rigor. La causa quedó bajo la órbita de la fiscalía en turno, que dispuso las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades del incidente.