Jóvenes de Envión Canaletas realizan actividades deportivas en el Club Pescadores

El programa Envión Canaletas iniciará un ciclo de actividades deportivas y recreativas en las instalaciones del Club Pescadores y Náutica San Pedro, como resultado de un acuerdo de articulación impulsado por la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad de la Municipalidad local. A través de esta iniciativa, los y las jóvenes que asisten a la sede de las Canaletas podrán desarrollar durante los próximos meses sus clases de educación física en diversos espacios de la institución deportiva, incluyendo el uso de la cancha de beach volley y otros sectores del predio.

Choque entre un auto y una moto dejó un herido leve

 


Un choque entre una motocicleta y un automóvil se registró durante la tarde de ayer en la intersección de la avenida 11 de Septiembre y la calle Nieto de Torres, en la zona urbana de San Pedro, dejando como saldo una persona herida con lesiones de carácter leve.

El siniestro vial ocurrió por causas que aún se intentan establecer cuando una motocicleta Motomel de 110 centímetros cúbicos colisionó con un automóvil Toyota Corolla Cross. En el rodado menor circulaban dos hombres, uno de 37 años que oficiaba de conductor y su acompañante, un hombre de 52 años, mientras que el vehículo mayor era dirigido por un hombre de 45 años.

Como consecuencia del impacto, el acompañante de la motocicleta debió ser asistido en el lugar y posteriormente trasladado en una ambulancia al hospital local. Fuentes policiales informaron que, tras ser evaluado por los médicos de guardia, se determinó que el paciente presenta lesiones leves, siempre que no medien complicaciones posteriores en su evolución.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos policiales para ordenar el tránsito y realizar las diligencias de rigor. La causa quedó bajo la órbita de la fiscalía en turno, que dispuso las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades del incidente.