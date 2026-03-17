Choque entre dos motos dejó cuatro personas hospitalizadas, incluyendo una niña de 10 años

Cuatro personas, entre ellas una menor de edad, debieron ser trasladadas al hospital local tras protagonizar un accidente de tránsito en la tarde de ayer. El siniestro ocurrió en la calle Maestro Reyna al 500, donde, por causas que aún son materia de investigación, colisionaron dos motocicletas que circulaban por el lugar.

Fuentes policiales informaron que el hecho involucró a una motocicleta Gilera Smash, en la que circulaba un hombre de 47 años acompañado por una mujer de la misma edad, y a una Motomel Due, conducida por una joven de 26 años quien viajaba junto a una niña de 10 años.

Ante la magnitud del impacto, se solicitó la intervención del servicio de emergencias 107, cuyas ambulancias trasladaron a los cuatro involucrados al nosocomio local para su correspondiente evaluación. Tras los exámenes de rigor, los profesionales médicos constataron que ambos conductores presentaban escoriaciones de carácter leve, mientras que las dos acompañantes resultaron ilesas.

En el lugar del siniestro trabajó personal de la Policía Científica para realizar las pericias accidentológicas correspondientes y determinar las responsabilidades del caso. La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 7 local, que dispuso las actuaciones de rigor.