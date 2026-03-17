Escalaron un muro para robar cemento de una obra y terminaron detenidos

  Un operativo policial terminó anoche en la aprehensión de dos hombres que, tras vulnerar el cerramiento de una obra en construcción mediante escalamiento, intentaban huir con materiales de construcción. El hecho fue detectado gracias a un rápido aviso al sistema de emergencias 911, que permitió interceptar a los sospechosos en plena fuga. La intervención policial se centró en el accionar delictivo de los sujetos, de 23 y 29 años, quienes habían logrado ingresar al predio tras sortear obstáculos físicos de altura. Una vez dentro, se apoderaron de varias bolsas de cemento y emprendieron la retirada, momento en el que fueron divisados por el personal de la Estación de Policía Comunal que patrullaba la zona tras el alerta recibido.

Choque entre dos motos dejó cuatro personas hospitalizadas, incluyendo una niña de 10 años


 Cuatro personas, entre ellas una menor de edad, debieron ser trasladadas al hospital local tras protagonizar un accidente de tránsito en la tarde de ayer. El siniestro ocurrió en la calle Maestro Reyna al 500, donde, por causas que aún son materia de investigación, colisionaron dos motocicletas que circulaban por el lugar.

Fuentes policiales informaron que el hecho involucró a una motocicleta Gilera Smash, en la que circulaba un hombre de 47 años acompañado por una mujer de la misma edad, y a una Motomel Due, conducida por una joven de 26 años quien viajaba junto a una niña de 10 años.

Ante la magnitud del impacto, se solicitó la intervención del servicio de emergencias 107, cuyas ambulancias trasladaron a los cuatro involucrados al nosocomio local para su correspondiente evaluación. Tras los exámenes de rigor, los profesionales médicos constataron que ambos conductores presentaban escoriaciones de carácter leve, mientras que las dos acompañantes resultaron ilesas.

En el lugar del siniestro trabajó personal de la Policía Científica para realizar las pericias accidentológicas correspondientes y determinar las responsabilidades del caso. La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 7 local, que dispuso las actuaciones de rigor.