Charla abierta sobre salud mental y prevención del suicidio

El Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro será sede el próximo martes 17 de marzo de una charla abierta titulada “Hablemos de Salud Mental: un compromiso de todos”. La actividad, de entrada libre y gratuita, se presenta como un encuentro preparatorio para las jornadas internacionales que recibirá la ciudad durante el mes de octubre.
Durante la charla se abordarán ejes centrales como la prevención del suicidio, el tratamiento de adicciones y el manejo de crisis emocionales. Los especialistas brindarán información sobre señales de alerta y herramientas de acompañamiento para personas en situaciones de vulnerabilidad, con el objetivo de fortalecer los vínculos de apoyo dentro de la sociedad civil.
Esta iniciativa funciona como antesala del 5° Congreso Internacional de Adicciones, Vulnerabilidades Psicosociales y Suicidio, que se llevará a cabo en San Pedro los días 1, 2 y 3 de octubre de 2026. Aquel evento reunirá a profesionales y referentes de diversos países de Latinoamérica para intercambiar experiencias y consolidar redes de trabajo sobre los desafíos actuales de la salud mental.
Desde las instituciones convocantes remarcaron que la invitación está dirigida a toda la comunidad, incluyendo a docentes, estudiantes y profesionales del área. Subrayaron que la información y el acompañamiento oportuno resultan factores determinantes para intervenir frente a estas problemáticas y destacaron la importancia de asumir la salud mental como una responsabilidad compartida.