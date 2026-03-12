Charla abierta sobre salud mental y prevención del suicidio

El Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro será sede el próximo martes 17 de marzo de una charla abierta titulada “Hablemos de Salud Mental: un compromiso de todos”. La actividad, de entrada libre y gratuita, se presenta como un encuentro preparatorio para las jornadas internacionales que recibirá la ciudad durante el mes de octubre.

El encuentro comenzará a las 18:30 en la sede de Mitre 650 y cuenta con la organización de la Red Mundial de Salud Mental junto al Instituto de Capacitación e Investigación en adicciones y vulnerabilidades psicosociales (ICAVP). Según informaron los organizadores, la propuesta busca generar un espacio de reflexión comunitaria frente a problemáticas que demandan una atención creciente en la agenda pública.

Durante la charla se abordarán ejes centrales como la prevención del suicidio, el tratamiento de adicciones y el manejo de crisis emocionales. Los especialistas brindarán información sobre señales de alerta y herramientas de acompañamiento para personas en situaciones de vulnerabilidad, con el objetivo de fortalecer los vínculos de apoyo dentro de la sociedad civil.

Esta iniciativa funciona como antesala del 5° Congreso Internacional de Adicciones, Vulnerabilidades Psicosociales y Suicidio, que se llevará a cabo en San Pedro los días 1, 2 y 3 de octubre de 2026. Aquel evento reunirá a profesionales y referentes de diversos países de Latinoamérica para intercambiar experiencias y consolidar redes de trabajo sobre los desafíos actuales de la salud mental.

Desde las instituciones convocantes remarcaron que la invitación está dirigida a toda la comunidad, incluyendo a docentes, estudiantes y profesionales del área. Subrayaron que la información y el acompañamiento oportuno resultan factores determinantes para intervenir frente a estas problemáticas y destacaron la importancia de asumir la salud mental como una responsabilidad compartida.