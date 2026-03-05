Campaña solidaria: Colectan fondos para ayudar a la familia de un niño internado por quemaduras en La Plata

Familiares y allegados de Máximo Franchini, un niño de 13 años que se encuentra internado en estado delicado, iniciaron una campaña de solidaridad de alcance regional para costear los gastos derivados de su tratamiento médico. El menor permanece bajo cuidados intensivos en el Hospital de Niños Sor María Ludovica tras haber sufrido un grave accidente doméstico que le provocó quemaduras en el 30 por ciento de su cuerpo.

El cuadro de salud del joven requiere una intervención quirúrgica inminente y una internación prolongada que, según las estimaciones médicas iniciales, se extenderá por al menos 21 días en la capital bonaerense. Ante esta situación, el entorno familiar lanzó una colecta de fondos destinada a solventar los costos de viáticos, alojamiento y alimentación de sus padres, quienes deben permanecer en la ciudad para acompañar el proceso de recuperación de su hijo.

La iniciativa cuenta con el respaldo de un grupo de comerciantes locales, quienes organizaron una rifa solidaria que comenzará a circular en las próximas horas para ampliar la red de ayuda. Los organizadores destacaron que cualquier aporte económico resulta vital para aliviar la carga financiera de la familia en este difícil contexto de emergencia sanitaria y personal.

Quienes deseen colaborar con la causa pueden realizar transferencias electrónicas directamente a las cuentas de los padres del menor. Las donaciones se reciben a través de las cuentas del Banco Provincia a nombre de Rocío González, bajo el alias rochi.maxi., o a la cuenta de Weyler Franchini, con el alias weylertattoo.