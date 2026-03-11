Cámara de Martilleros de San Pedro destaca "incentivos para el mercado inmobiliario"

La Cámara de Martilleros y Corredores Públicos de San Pedro analizó el impacto de las recientes reformas tributarias impulsadas a nivel nacional y señaló que las nuevas disposiciones configuran un escenario favorable para reactivar tanto la compraventa como el mercado de alquileres. Según la entidad, la reducción de la carga fiscal sobre las operaciones y la renta representa un incentivo directo para propietarios e inversores del sector.

Uno de los cambios de mayor relevancia es la exención del impuesto cedular del 15% que gravaba la ganancia obtenida en la venta de inmuebles adquiridos a partir del 1 de enero de 2018. Este tributo, que se calculaba sobre la diferencia entre el valor de compra y el de venta, dejará de aplicarse a las utilidades derivadas de estas operaciones, lo que supone un alivio financiero sustancial en las transacciones de propiedades de construcción reciente.

En la misma línea, la reforma incorpora beneficios para el mercado de locación al establecer la exención del Impuesto a las Ganancias para los ingresos obtenidos por alquileres de viviendas destinadas a casa-habitación. Esta medida busca un doble propósito: mejorar la rentabilidad de los pequeños y medianos inversores y, fundamentalmente, fomentar un incremento en la oferta de unidades habitacionales, uno de los puntos críticos de la demanda actual.

Desde el sector destacaron que estas disposiciones se complementan con la previa eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI), que afectaba a las propiedades compradas antes de 2018. El nuevo esquema unificado apunta a simplificar el sistema tributario, reducir la presión sobre el "ladrillo" y dinamizar la actividad de la construcción mediante la creación de condiciones de inversión más competitivas.

Finalmente, los representantes de los martilleros sampedrinos subrayaron que este conjunto de medidas promueve una mayor transparencia en las operaciones y alienta el desarrollo de nuevos proyectos. La Cámara adelantó que mantendrá un seguimiento constante sobre la implementación de estas normativas para asesorar a profesionales y al público general ante el nuevo marco legal vigente.