San Pedro presentó la Fiesta de la Naranja en Expoagro 2026

El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, participó este miércoles de la muestra Expoagro 2026, que se desarrolla en el predio ferial de San Nicolás hasta el 13 de marzo. El municipio integra el stand del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, espacio utilizado para la exhibición de productos locales y la articulación de políticas con el gobierno provincial.

Durante la jornada se realizó el lanzamiento de la 8ª Fiesta Provincial de la Naranja de Ombligo, programada para los días 25 y 26 de julio. Salazar señaló que la producción de cítricos es una actividad central para la economía del distrito y una fuente de empleo regional. El jefe comunal indicó que San Pedro se mantiene como núcleo de la fruticultura bonaerense pese a la disminución de la superficie productiva registrada en los últimos años.

La presentación contó con la presencia del ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, y la subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carla Seain. Los funcionarios provinciales ratificaron el acompañamiento a la producción frutícola y a los eventos que promueven la identidad de las comunidades del interior. Rodríguez afirmó que la provincia continuará con las herramientas de asistencia para fortalecer al sector en la región.

En el marco de la visita, Salazar mantuvo reuniones de trabajo con el ministro de Economía provincial, Pablo López, y el subsecretario de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria, Cristian Amarilla. Los encuentros estuvieron orientados a la gestión de acciones para el desarrollo productivo de San Pedro.

La actividad en el predio concluyó con una elaboración de ensaimada en vivo y una degustación para los asistentes. La propuesta, a cargo de productores locales, completó la presentación de los artículos representativos de la ciudad en la muestra regional.