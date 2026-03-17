Buque brasileño carga 25.000 toneladas de trigo en el puerto

El Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro confirmó el arribo para la tarde de hoy del buque "Marcos Dias", una embarcación de gran porte que operará en los muelles locales para completar un importante cargamento de granos con destino al mercado regional. La llegada de la nave, de bandera brasileña, forma parte de la programación operativa prevista para la segunda quincena de marzo.

El navío, que posee una eslora de 199 metros, arribará a la terminal sampedrina procedente de Brasil y se posicionará en el muelle del elevador para dar inicio a las tareas de carga. Según el informe técnico del ente portuario, se prevé el embarque de 25.000 toneladas de trigo, un volumen que destaca la capacidad logística de la estación fluvial para el manejo de cereales.

Una vez finalizadas las operaciones de estiba y cumplimentados los controles de rigor, el buque zarpará con destino a Santos, el principal puerto de América Latina.