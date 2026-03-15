Bomberos recibió importante donación de equipamiento informático

El cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Pedro recibió una importante donación de equipamiento informático por parte de la Fundación Equidad, destinada a optimizar las capacidades operativas y de gestión de la institución.

La entrega consistió en un total de cinco computadoras de escritorio y cinco unidades portátiles (notebooks). Según informaron desde el cuartel, este aporte representa una inversión estratégica que permitirá fortalecer el trabajo técnico y administrativo en las diversas áreas que componen la organización.

Las autoridades de la entidad destacaron que los nuevos equipos serán distribuidos entre los distintos departamentos y divisiones operativas. El objetivo primordial de esta renovación tecnológica es agilizar los procesos de gestión interna, mejorar los sistemas de comunicación y dotar de mejores herramientas al personal para el funcionamiento diario del servicio.

A través de un comunicado oficial, la institución expresó su agradecimiento a la Fundación Equidad y subrayó que este tipo de colaboraciones resultan fundamentales para el crecimiento institucional. Asimismo, señalaron que la modernización del equipamiento impacta directamente en la calidad de la asistencia y el servicio que los bomberos brindan de manera permanente a toda la comunidad de San Pedro.