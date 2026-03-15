Amenazó y agredió a su hermana: fue aprehendido

 Un hombre de 53 años, acusado de agredir físicamente y amenazar a su hermana durante una disputa familiar, fue aprehendido por la policía.  El hecho se produjo en una vivienda ubicada a la altura del 1700 de la calle Facundo Quiroga. Alertados por un llamado de emergencia al 911, efectivos de la Estación de Policía Comunal se desplazaron hasta el lugar, donde lograron reducir y detener al agresor.

Bomberos recibió importante donación de equipamiento informático


 El cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Pedro recibió una importante donación de equipamiento informático por parte de la Fundación Equidad, destinada a optimizar las capacidades operativas y de gestión de la institución.

La entrega consistió en un total de cinco computadoras de escritorio y cinco unidades portátiles (notebooks). Según informaron desde el cuartel, este aporte representa una inversión estratégica que permitirá fortalecer el trabajo técnico y administrativo en las diversas áreas que componen la organización.

Las autoridades de la entidad destacaron que los nuevos equipos serán distribuidos entre los distintos departamentos y divisiones operativas. El objetivo primordial de esta renovación tecnológica es agilizar los procesos de gestión interna, mejorar los sistemas de comunicación y dotar de mejores herramientas al personal para el funcionamiento diario del servicio.

A través de un comunicado oficial, la institución expresó su agradecimiento a la Fundación Equidad y subrayó que este tipo de colaboraciones resultan fundamentales para el crecimiento institucional. Asimismo, señalaron que la modernización del equipamiento impacta directamente en la calidad de la asistencia y el servicio que los bomberos brindan de manera permanente a toda la comunidad de San Pedro.