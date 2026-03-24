Bomberos controlaron un principio de incendio en una vivienda

Imágenes gentileza Fernando González Bettendorf (El Diario) y Cesar Cejas

Un principio de incendio en una vivienda ubicada sobre la calle Belgrano fue controlado este martes por el personal de Bomberos Voluntarios, quienes lograron sofocar las llamas antes de que se propagaran al resto de la estructura. El siniestro, registrado alrededor de las 19 horas, no dejó personas heridas ni daños materiales de gravedad.

El foco ígneo se originó en un inmueble situado en un primer piso de la calle Belgrano, casi esquina Facundo Quiroga. Según informaron fuentes oficiales, el fuego comenzó en los tirantes de madera de una galería, lo que motivó el desplazamiento inmediato de una dotación para intervenir en el lugar.

Gracias a la celeridad del operativo, los bomberos consiguieron circunscribir las llamas en pocos minutos, evitando que el incendio afectara el sector interno de la vivienda o las propiedades linderas. Tras las tareas de enfriamiento, se constató que no hubo lesionados entre los moradores ni el personal actuante.

Si bien las causas que dieron inicio al fuego son materia de evaluación técnica, el accionar de los servidores públicos permitió normalizar la situación rápidamente y llevar tranquilidad a los vecinos de la zona céntrica.