Bomberos controlaron un principio de incendio en una vivienda

Marcha y acto a 50 años del inicio de la Dictadura, con puesta en valor del monumento que recuerda a los desaparecidos (Video)
Marcha y acto a 50 años del inicio de la Dictadura, con puesta en valor del monumento que recuerda a los desaparecidos (Video)
Una multitudinaria movilización recorrió este martes las calles céntricas de San Pedro al cumplirse 50 años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura cívico-militar en la Argentina. La jornada, marcada por una profunda emotividad y el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia, culminó en la plazoleta Fray Cayetano Rodríguez con un acto central que incluyó la puesta en valor del monumento a los desaparecidos locales. La columna de manifestantes partió desde la Plaza Belgrano, donde antes del inicio de la marcha se dio lectura a numerosas adhesiones de organizaciones sociales, políticas y gremiales. Entre ellas, destacó el documento enviado por la delegada del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Sofía Rotundo, quien expresó el compromiso de la cartera bonaerense con la defensa de los derechos laborales.