Bloque de LLA cruzó a Salazar: "Se cuelga medallas que no le corresponden"

El bloque de concejales de la Alianza La Libertad Avanza manifestó su rechazo al discurso pronunciado por el intendente Cecilio Salazar en la apertura de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante. A través de un comunicado, los ediles Joaquín González y Melina Panateri cuestionaron la falta de soluciones para el ciclo 2026 y acusaron al mandatario de evadir sus responsabilidades tras una década de gestión.

"Salazar imitó al Gobernador y pasó una hora y media hablando del Presidente Milei. Pero Salazar, como Kicillof, parece no ser responsable de absolutamente nada", sentenció el bloque en el documento. Los concejales criticaron que el jefe comunal reclamara soluciones a legisladores que apenas llevan dos meses en sus cargos, recordándole que él gobierna San Pedro desde hace más de 10 años con mayorías legislativas a favor.

En cuanto a la situación financiera del municipio, el comunicado fue tajante al señalar que en este periodo se "duplicó la planta de personal municipal pagando favores políticos" y que hoy el Ejecutivo "no sabe cómo pagar sueldos y aguinaldos". Según los ediles, esta crisis, sumada a los aumentos de tasas por servicios que funcionan mal, ha llevado a los vecinos al hartazgo y al municipio a alcanzar "mínimos históricos de cobrabilidad".

La oposición también cuestionó que Salazar se adjudicara el mérito por las recientes inversiones privadas en el distrito. Al respecto, el bloque preguntó retóricamente si "una economía estable en el país como la que logró la gestión del Presidente Javier Milei" no es la verdadera motivación para dichas inversiones, sugiriendo que el intendente se encuentra "colgándose medallas que no le corresponden".

Finalmente, el texto concluye con una fuerte crítica a la falta de proyección oficial: "Salazar pasó una hora y media buscando culpables, con cero autocrítica". Para los representantes de La Libertad Avanza, la jornada legislativa no brindó las respuestas necesarias para revertir la crisis económica y social de San Pedro, calificando la exposición del intendente como una búsqueda constante de responsables externos.

Este es el texto completo:

"Asistimos a la apertura de sesiones del Honorable Concejo Deliberante con la intención de escuchar cuál era el diagnóstico del Intendente sobre la crisis económica y social que atraviesa San Pedro y qué medidas iba a tomar durante 2026 para revertirla. Pero nada de eso pasó.

Como fan de Kicillof que es, Salazar imitó al Gobernador y pasó una hora y media hablando del Presidente Milei. Pero Salazar, como Kicillof, parece no ser responsable de absolutamente nada.

El Intendente, que reclamó soluciones a Concejales que llevan dos meses en sus bancas, debería ejercitar la memoria y recordar (como mínimo) que gobierna San Pedro desde hace más de 10 años y siempre con mayoría en el Concejo Deliberante. ¿Qué hizo con semejante capital político a favor? ¿Cómo llegamos a esta situación después de dos mandatos y medio?

En estos 10 años duplicó la planta de personal municipal pagando favores políticos y hoy no sabe cómo pagar sueldos y aguinaldos. Pero para Salazar es por culpa de Milei.

Más de una década de aumentos desmedidos de tasas municipales por servicios que no se prestan o que funcionan mal y que llevaron no sólo a la gente al hartazgo sino también al Municipio a alcanzar los mínimos históricos de cobrabilidad para San Pedro. Pero claro, también debe ser culpa de Milei.

Escuchamos realmente sorprendidos como usó inversiones privadas anunciadas en las últimas semanas para hablar de "gestión municipal". Le preguntamos señor Intendente: una economía estable en el país como la que logró la gestión del Presidente Javier Milei y reglas sólidas y claras para los privados como las que se lograron aprobar en el Congreso Nacional este año ¿no son motivación para la inversión privada? ¿tendrán algo que ver que las nuevas condiciones que ofrece el país para las empresas ¿O eso no es "culpa" del Presidente?

Salazar pasó una hora y media buscando culpables, con cero autocrítica y colgándose medallas que no le corresponden.

Lamentablemente no encontramos las respuestas que fuimos a buscar.

Bloque de Concejales Alianza La Libertad Avanza"