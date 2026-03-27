Becas Progresar 2026: Oficializaron el cronograma de inscripción y nuevos requisitos

El Gobierno nacional oficializó hoy la actualización del programa de becas Progresar para el ciclo lectivo 2026, mediante la Resolución 172/2026 publicada en el Boletín Oficial. La normativa, impulsada a través de la Secretaría de Educación, establece nuevos requisitos de permanencia, condiciones de acceso y el cronograma de inscripción organizado por líneas educativas.

Según la disposición, el registro para la línea de "Finalización de la educación obligatoria" se encuentra habilitado desde este viernes 27 de marzo y se extenderá hasta el 24 de abril. Por su parte, las modalidades de "Fomento de la educación superior" y "Progresar Enfermería" abrirán sus convocatorias del 6 al 30 de abril, mientras que el segmento de "Formación Profesional" contará con un plazo más extenso, desde el 27 de abril hasta el 27 de noviembre.

Una de las principales modificaciones radica en el fortalecimiento de los controles y la actualización de datos. A partir de ahora, los beneficiarios tienen la obligación de informar cualquier cambio en su situación personal, académica o laboral en un plazo máximo de 30 días, trámite que deberá realizarse a través de la plataforma Progresar, la ANSES o la aplicación Mi Argentina.

En cuanto a la continuidad del beneficio, se determinó que la beca podrá renovarse hasta por cuatro años en la educación obligatoria. En el caso de Formación Profesional, la extensión se limitará a un máximo de dos cursos por ciclo lectivo. Los requisitos de acceso mantienen el criterio socioeconómico, estableciendo que el ingreso del grupo familiar no debe superar los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Para el nivel obligatorio, la edad requerida es de 16 a 24 años, mientras que para el nivel superior los ingresantes deben tener entre 17 y 24 años, extendiéndose hasta los 30 años para estudiantes avanzados y sin límite de edad para la carrera de Enfermería. En todos los casos de educación superior, es condición indispensable haber finalizado el secundario sin adeudar materias.

Finalmente, la línea Progresar Trabajo, orientada a cursos avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), contempla una edad base de 18 a 24 años, con una ampliación hasta los 35 años para personas que se encuentren sin empleo formal. Con estos cambios, el Poder Ejecutivo busca ordenar el esquema de asistencia estudiantil y adaptar el programa a las demandas actuales del sistema educativo.